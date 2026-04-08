Los padres de la localidad convocan una manifestación asombrados ante la brutalidad de la agresión

Se busca a un peligroso agresor sexual en Granada: "Mi hija está viva porque se hizo la muerta"

Compartir







Le patea, el joven cae redondo al suelo y continúa dándole patadas, incluso en la cabeza, el joven queda inconsciente y, aun así, sigue pegándole con suma brutalidad… Así ha sido la violenta y terrible agresión que ha sufrido un menor en Sant Joan de Villatorrada (Barcelona) y que tiene a todo el pueblo conmocionado y pidiendo más protección policial.

Tres amigos de tan solo 12 años se reúnen y van en busca de un niño también menor, mientras uno mira la situación, una niña graba todo y otro agrede con gran brutalidad al pequeño. Cuando parece que se va a marchar, regresa para robarle. Le apalean hasta dejarle inconsciente. La brutalidad de las imágenes tienen al pueblo conmocionado y hasta el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado denunciando la violencia.

El agresor tiene 12 años, es de nacionalidad española y es muy conocido en el pueblo. Miriam, madre de un menor del municipio, ha querido denunciar públicamente la situación de miedo e inseguridad que viven los niños de Sant Joan de Villatorrada (Barcelona) porque no se trata de un hecho aislado y van a realizar una concentración: “No son casos aislados, más policía, más control, más cámaras y más charlas en las escuelas… Esto comenzó hace unos cuatro años, en la temporada de piscina comenzaron los robos, las peleas… Nos tuvimos que ir de la piscina del pueblo…”.

El joven agredido ha estado ingresado en observación y ya está en casa, pero tiene graves secuelas tanto físicas como psicológicas. Nacho Abad ha querido saber si solo hay un niño agresivo y Mirima le ha explicado que no, que el agresor es un niño de buena familia y que la delincuencia es generalizada.

Carlos Segarra ha explicado en ‘En boca de todos’ que el menor no va a tener ningún tipo de penalización más que una sanción administrativa para sus padres. Por lo que se ve en las imágenes, el móvil no era el robo y sí, la agresión.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ