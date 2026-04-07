Nacho Abad realiza una conexión de urgencia con Leticia Santos ante la situación de peligro que están viviendo en la localidad gallega de Rianxo

Los vecinos de Montefrío (Granada) se unen y estallan contra la delincuencia que sufre la localidad: un hombre agrede a varios vecinos con un hacha

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Leticia Santos y el cámara de ‘En boca de todos’ son increpados y agredidos en directo, mientras intentaban mostrar la realidad de miedo e inseguridad que viven los vecinos de Rianxo en A Coruña.

Nacho Abad ha conectado de urgencia con Leticia Santos en directo en ‘En boca de todos’ tras conocer que dos individuos estaban increpando y agrediendo al equipo. Al parecer, la denuncia de Mª José, una vecina de Rianxo, era totalmente cierta y en el momento, que han intentado hablar con la pareja de vecinos conflictiva, han vivido su agresividad en primera persona.

Escoltada por la policía local, la reportera de ‘En boca de todos’, nos ha explicado cómo había sido la actitud agresiva de la pareja de drogodependientes que tiene atemorizados a los vecinos del pueblo. Quiénes, además, de amenazarles, habían dado varios toques a nuestro cámara.

‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta Rianxo en A Coruña para conocer la denuncia de Mª José, quién asegura que su hija es una de las victimas de estos dos vecinos que están peleados con casi todo el pueblo. La mujer agredió a su hija después de que se la colara en la cola del banco: “La dio un cabezazo, la cogió por el cuello, la empujó contra un coche…”. Menos mal que la trabajadora de una peluquería cercana salió en su ayuda y la metió en su negocio.

Son personas drogodependientes, pero aseguran que el joven es del pueblo de toda la vida y que nunca había tenido problemas con nadie hasta que llegó ella y todo cambió.

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