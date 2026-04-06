Compartir







La petición del PNV sobre el Guernica para tenerlo en el Museo Guggenheim durante 9 meses, por el 90 aniversario del bombardeo. El foco está puesto en la seguridad del cuadro, según un informe, es mejor que se quede en Madrid, algo que no sienta bien en Euskadi. Una guerra entre comunidades que estalla tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso.

'En boca de todos' ha hablado sobre el traslado del cuadro con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid: "No es una discusión entre comunidades autónomas, esto debería ser una reflexión sobre la cultura. No me extraña la petición del PNV, es una petición más de un partido nacionalista en su afán por desmontar el Estado en el País Vasco."

Alfonso Serrano: "Es un auténtico despropósito mover ese cuadro"

Además, habla sobre la verdadera intención de la petición del PNV: "Cuando hablan sobre voluntad política, lo que está claro es que les importa muy poco la obra de arte en sí, y si hablamos de arte, cualquier gestor cultural dice que es un auténtico despropósito mover ese cuadro. Lo que parece que quiere el PNV es desmontar obras nacionales para convertirlas en trofeos locales."

Alfonso Serrano explica que no hay ninguna justificación para el traslado del cuadro: "No existe ningún tipo de agravio o justificación para poder, como digo, desmantelar un cuadro por cuestiones que tengan que ver con lo que es el contenido de ese cuadro. Es como si ‘La rendición de Breda’ se la devolvemos a Breda."