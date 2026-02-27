Lara Guerra 27 FEB 2026 - 18:14h.

Compartir







Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre el posible retorno de Juan Carlos a España tras salir a la luz su papel en el golpe de estado del 23 F; visualizado por al desclasificación que ha realizado el Gobierno.

En primer lugar, el que fuera senador responde a la gran pregunta, y es que Anasagasti asegura con ironía que el que tendría que irse es Feijóo a vivir a Abu Dabi porque no se puede meter la pata de tal manera como la metió ayer. Es que no me digas, parecería que la desclasificación de los papeles del 23 F tiene algo que ver con la vuelta cuando es todo lo contrario".

Asimismo, Anasagasti detalla el verdadero motivo por el que el rey salió de España: "Fíjate el lio que está montando Feijóo si tiene que volver o no. El rey se fue porque el daño que le hacía a la monarquía, un daño horrible a su hijo y yo no veo en este momento que monte una bodeguilla en la Zarzuela. La monarquía tiene que tener ejemplaridad, arbitraje, utilizada, moderación y todo esto no lo representa.

Iñaki Anasagasti: "Va a venir cada cierto tiempo para estar con sus amigotes"

De nuevo, el exsenador reclama la actuación del emérito y valora el papel de la Casa Real: "Que haga lo que le de la gana. La Casa Real ha sacado un comunicado rápido y contundente. Si viene y no declara sus ingresos...creo que va a venir cada cierto tiempo para estar con los amigotes".

Por otro lado, Iñaki detalla la lógica de que Juan Carlos tenga su domicilio fiscal en España y no en Abu Dabi: "Me llama la atención que Feijóo se ha hartado de que ya lo había avisado la Casa Real no le dijera que no procedía esas declaraciones de pasillo. Me parece fantástico que la Casa Real haya dicho que si quiere venir tiene que poner en orden su domicilio fiscal poruqe un señor que ha sido jefe de estado que esté viviendo en Abu Dabi y lo tenga fuera, pues vaya patriota.

Por último, plantea las posibles opciones: "Creo que ha hecho bien la Casa Real y sólo vendrá cada cierto tiempo. Me hizo gracia el comentario de Felipe González diciendo que cómo se podía tolerar que el rey falleciera en el exilio. Creo que en el análisis también está la duda de que si fallece ¿Qué hacemos con él? ¿Lo enterramos en el Escorial sin ningún tipo de ceremonia o ya nos vamos habituando a que venga y sea parte del paisaje?