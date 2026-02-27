Lara Guerra 27 FEB 2026 - 17:13h.

Tras la desclasificación del 23F se ha dado a conocer que fue el rey emérito, Don Juan Carlos I, uno de los papeles fundamentales para parar el golpe de estado. En este contexto, se ha hablado sobre un posible retorno, la casa Real señala que la vuelta a España de Juan Carlos depende solo de él. Desde 'Todo es mentira', Ana Vázquez se pronuncia sobre ello.

En primer lugar, la política reflexiona sobre las palabras del presidente del Partido Popular: "Estamos ante una monarquía parlamentaria y el rey debe volver a España. Feijóo informó a Zarzuela, no pidió permiso, pero sí que informó y consideró que tanto yo como muchos españoles que el rey debe venir. Esa reflexión que hace la casa Real sobre que tiene que registrar su identidad fiscal y tributar en España, pues lo mismo le pido al hermano del presidente del Gobierno. Él también vivía en la Moncloa y decía que vivía en Portugal para no pagar los impuestos".

Ana Vázquez asegura que es el momento de que el emérito vuelva por "el papel relevante en el 23F"

Después de esta petición por parte de la militante, Laila Jiménez le pregunta por el motivo que tiene que venir en este contexto y no antes. Ante esta pregunta, Ana Vázquez asegura que "cuando surgió el 23 F no sabía nada de esto...tenia 6 años. Creo que en ese momento se tuvieron muchas dudas, yo incluso llegué a creer que él era el elefante blanco y cosas así. Creo que una vez que ya están los papeles del 23 F y tan claros con el papel relevante que ha tenido el rey en este episodio de un golpe de estado; pues creo que es el momento de que el rey vuelva aquí"

Por último, la política detalla que "es el momento en el que este señor se le hace justicia de su papel que ha jugado en ese momento clave. Hay que recordar que era en poco tiempo el segundo intento de golpe de estado, el primero fue en el año 79, al que le llamaban 'Galaxia'. Entonces creo que fue contundente el papel que jugó el rey para dar estabilidad y refrendar el orden constitucional que habían aprobado los españoles y nosotros la hemos heredado, somos hijos de la democracia y hay que seguir cuidándola".