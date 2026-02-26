La equivocación de María Jesús Montero en el Congreso hace reaccionar a Risto Mejide

El presentador Risto Mejide ha comentado en 'Todo es mentira' con ironía la votación celebrada en el Congreso de los Diputados en la que se aprobaron las ayudas a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y Yelida. La iniciativa salió adelante con un respaldo casi unánime: 349 votos a favor y uno en contra, algo que no pasó desapercibido en el plató.

Ese único voto negativo llamó especialmente la atención al corresponder, según el panel del hemiciclo, a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. La ministra se encontraba en la bancada azul, situada entre el presidente Pedro Sánchez y la también vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando se produjo la votación electrónica.

En el programa, se mostró la imagen del tablero prácticamente en verde al completo, salvo un escaño marcado en rojo. “¿Todos? No. Ha habido uno, o mejor dicho, una… que se ha equivocado al darle al botoncito”, comentaba el presentador. Risto Mejide continuó opinando de este tema: “Sus señorías hoy solo tenían una misión que era darle un botoncito y encima va y lo hace mal”.

La equivocación de María Jesús Montero

Durante el análisis se planteó si el voto fue intencionado o fruto de un error. La hipótesis más extendida fue la de una equivocación al pulsar el botón, algo que suele ocurrir en votaciones telemáticas, aunque en esta ocasión afectaba a una medida de carácter especialmente sensible.

Pese al lapsus, las ayudas fueron aprobadas sin dificultad. Sin embargo, el gesto rompió la imagen de unanimidad total en una votación que buscaba precisamente transmitir unidad institucional. El momento no tardó en circular por redes sociales y generar comentarios, especialmente teniendo en cuenta que Montero es también candidata socialista en Andalucía, lo que añadió una lectura política al desliz.