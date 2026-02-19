El mensaje de Risto Mejide a Santiago Segura tras su aparición en 'Torrente 4': "Estoy esperando el jamón"

Compartir







Santiago Segura ha anunciado una nueva entrega de Torrente. En ella, los responsables de la canción de la película son el grupo Taburete, el grupo de música de Guillermo Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas.

Risto Mejide ha aprovechado para recordar que él apareció en una de las películas de Santiago Segura: “Yo hice un cameo en 'Torrente 4', estoy en 3D, para cualquiera que lo quiera ver. Pensé: ¿cuántas oportunidades voy a tener de estar en una película en 3D? Entonces dije: hay que hacerlo”.

El mensaje de Risto a Santiago Segura

Además, ha mandado un mensaje a Santiago Segura recordándole algo que le debe: “Y, por cierto, todavía estoy esperando el jamón que me tenía que mandar Santiago Segura”.

Pablo Echenique ha comentado el problema que tiene él para empezar su carrera como actor: “El problema que tengo yo respecto a mi carrera actoral es que, respecto a los papeles, estoy un poco encasillado”.