Logo de cuatrocuatro
Logo de Todo es mentiraTodo es mentira

Risto Mejide manda un mensaje de apoyo a Sarah Santaolalla ante los ataques machistas: "Son absolutamente inaceptables"

Risto Mejide manda un mensaje de apoyo a Sarah Santaolalla ante los ataques machistas: "Son absolutamente inaceptables"
Risto Mejide muestra su apoyo a Sarah Santaolalla. 'Todo es mentira'
Compartir

Aprovechando la intervención de Emilio Delgado en 'Todo es mentira' con motivo del acto conjunto que protagonizará junto a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y que será conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el presentador del programa ha aprovechado para enviar un mensaje a la también colaboradora ante las numerosas amenazas y mensajes machistas que recibe constantemente.

El mensaje de Risto Mejide a Sarah Santaolalla

Recordando que en esa charla en la que también les acompañará Sarah Santaolalla, Risto Mejide señala: "Desde aquí quiero enviarle un abrazo muy grande y decir que los ataques que está recibiendo son absolutamente inaceptables. Así que le enviamos un beso desde aquí. Ataques machistas y deleznables".

PUEDE INTERESARTE
Temas