El presentador aprovecha la intervención de Emilio Delgado para enviar su apoyo a Sarah Santaolalla

Sarah Santaolalla carga contra Isabel Díaz Ayuso tras defender a Julio Iglesias: "Con mujeres como ella, sobreviven hombres como él"

Aprovechando la intervención de Emilio Delgado en 'Todo es mentira' con motivo del acto conjunto que protagonizará junto a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y que será conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el presentador del programa ha aprovechado para enviar un mensaje a la también colaboradora ante las numerosas amenazas y mensajes machistas que recibe constantemente.

El mensaje de Risto Mejide a Sarah Santaolalla

Recordando que en esa charla en la que también les acompañará Sarah Santaolalla, Risto Mejide señala: "Desde aquí quiero enviarle un abrazo muy grande y decir que los ataques que está recibiendo son absolutamente inaceptables. Así que le enviamos un beso desde aquí. Ataques machistas y deleznables".