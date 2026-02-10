Eduardo Iturralde tuvo un enfrentamiento al discutir sobre las armas en Estados Unidos con el periodista Ponseti

Mientras Iturralde intervenía en directo el 'Carrusel Deportivo', tuvo un difícil enfrentamiento con José Antonio Ponseti al debatir sobre la posesión de armas en los Estados Unidos tras sacar el tema de actualidad: la política actuación de Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl.

Días después, el colaborador de 'Todo es mentira' reacciona a la misma y hace autocrítica sobre su forma de actuar en el programa donde, asegura, no reconocerse a sí mismo.

La autocrítica de Iturralde

Lo primero de todo, Eduardo Iturralde deja algo claro cuando se le pregunta por el tema: "No me gusta. Es poco elegante y muy ventajista que yo hable ahora del tema sin estar Ponseti delante. Yo creo que si él estaría delante se podría debatir qué ha pasado".

Una vez aclarado este punto, asegura que "para madurar tienes que saber siempre que tu vida es un aprendizaje". Por lo tanto, hace autocrítica y apunta: "Yo tengo que aprender a dejar hablar en un debate y a usar otro tono diferente".

Y es que el colaborador asegura no reconocerse en el video. "Fallé al equipo de la 'Ser', fallé al equipo de 'Carrusel' que me ha tratado como una familia y eso es lo que yo tengo que mejorar", añade.