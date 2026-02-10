Risto Mejide no da crédito con la información que le da el portavoz del sindicato ferroviario Rafa Escudero

El pasado lunes 9 de febrero se publicaba que los sindicatos habían acordado desconvocar la huelga que duraría hasta el miércoles 11 del mismo mes. Sin embargo, hoy en 'Todo es mentira' el portavoz del sindicato ferroviario Rafa Escudero da una información que deja shockeado a Risto Mejide.

"¿El ministro Puente ha negociado con los que no lo habían convocado?"

Según informa Rafa Escudero en su entrevista "hay organizaciones que desde hace mucho tiempo acostumbran a estar siempre en el entorno de lo que las empresas o el gobierno de turno dice", motivo por el cual "son más fáciles de convencer" y por el que "ni CGT, ni el Ferro, ni nosotros hemos formado parte de la negociación en el Ministerio": "Nos han tenido siete días donde ellos han estado reuniéndose y a nosotros nos han mantenido al margen, a pesar de ser únicos convocantes de las huelgas en el Adif, que es la empresa más interpelada en este proceso porque es la que tiene que arbitrar más medidas para corregir el tema de la seguridad".

El portavoz insiste, ni CGT, ni el sindicato ferroviario que eran quienes tenían convocadas huelgas en el Adif: "No hemos sido invitados a participar en las conversaciones y en las negociaciones en el Ministerio". "Lo han sido otros sindicatos que han votado en el Comité General de Adif en contra de convocar las huelgas y han estado negociando cosas para el Adif sin ser convocantes de ninguna huelga".

Una información que llama la atención de Risto Mejide: "¿Me estás diciendo que el ministro Puente ha negociado el fin de una huelga con los que no lo habían convocado?". Algo que afirma rotundamente Rafa Escudero: "La huelga de Adif solamente la habíamos convocado CGT y el sindicato ferroviario, votaron en contra de convocar las huelgas en el Comité General de Adif y no hemos participado de las negociaciones en el Ministerio porque al Ministerio no le gusta escuchar las verdades".

El presentador no da crédito ante esta información: "Te juro que he escuchado cosas surrealistas en este programa pero lo que me acabas de contar yo creo que se lleva la palma". "Te digo más, firman el acta de desconvocatoria de huelga como comité de huelga, un comité de huelga que no existe porque no han convocado huelga en el Adif y sin embargo firman cosas para el Adif gente que no ha convocado huelga en el Adif, solamente la hemos convocado CGT y el sindicato ferroviario", añade. Por lo que "la huelga sigue y se está desarrollando hoy", insiste.

"Yo tengo que cotejar toda esta información que nos estás dando, pero si esto es así, estamos ante el mayor timo del Ministerio de Transportes desde que Óscar Puente es ministro. Después de todo lo que hemos sufrido, que llegue este señor y a conciencia firme el fin de una huelga con quien no la ha convocado y firmando el comité de huelga cuando no existe un comité de huelga, me parece el mayor timo que he escuchado en años", denuncia Risto Mejide