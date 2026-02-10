Compartir







En 2023, el tiktoker Helio Roque participó en un mitin de Sumar liderado por Yolanda Díaz en el que se analizó la situación de los jóvenes en España y fue una de sus intervenciones en las que mencionaba el papel de las generaciones precedentes la que se viralizó y ocupó numerosas noticias de distintos medios de comunicación.

Hoy, casi tres años después, el creador de contenido se sienta en 'La silla del pueblo' de 'Todo es mentir' para contar por primera vez qué hacía ahí y cuáles fueron las consecuencias que tuvo de la polémica.

El motivo por el que acudió al mitin de Sumar

El creador de contenido aprovecha la oportunidad cuando Pilar Rahola le pregunta si va a eventos políticos asiduamente para despejar la confusión que hay alrededor del tema y contar algo "que nunca he contado": "Han sido tres años de agonía porque siempre me han estado machacando con esto, vosotros los primeros".

Y es que, según revela, le dicen que si quiere ir como espectador al mitin inaugural como espectador. En ese momento llevaba seis meses haciendo videos sobre el metro de Madrid y se estaba empezando a interesar por política tanto que llegó a hacer una entrevista a Ione Belarra para la universidad,

"La cosa se me fue yendo un poco de madre y me dijeron 'Ven al mitin'", asegura. Sin embargo, lo que él no se esperaba es que le preguntaran si quería hablar tres días antes de que se produjera, una invitación que aceptó. "Yo me escribí una cosica y había muchas ideas descartadas, como ese famoso corte que habéis puesto, que fue una idea. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo hago ese discurso, lo paso y me lo aprueban", afirma.

Pero cuando fue a hablar, él era consciente de que se le iba a "olvidar todo el discurso". "Yo estaba súper contento, no me entero de que lo dije, abro Twitter y veo trending topic y yo: 'Mierd*, la he liado'", revela. "Estás describiendo un día cualquiera en mi vida", señala bromeado Risto Mejide.

No obstante, Helio Roque, de 20 años por aquel entonces, asegura que "estaba muerto de miedo". "Sí que es cierto que yo lo reviso y digo por qué utilicé esas palabras, porque el razonamiento de fondo no está mal pero es que esas palabras son horribles", reflexiona.

La atención de Risto Mejide se detiene en un detalle de Helio Roque

A Risto Mejide le llama especialmente la detención un detalle que no quiere pasar por encima: "¿Te tuvieron que aprobar el discurso?" "Efectivamente, pero es que ese discurso no incluía esa famosa frase", confirma. Y, aunque Alfonso Serrano, presente en la mesa, asegura que en el Partido Popular "no lo ha visto en la vida", nadie de los colaboradores le cree.

La consecuencia que más dolió al tiktoker

A pesar de que no tiene queja de cómo le trató el partido porque le "respaldó bastante", lo cierto es que esta participación tuvo algunas consecuencias: "Me sentó muy mal porque nunca había estado expuesto a ese nivel de a salir en todos los periódicos y no para algo bueno. Encima, yo soy muy eurofan, y justo ese año tenía un acuerdo para Eurovisión y ese acuerdo se terminó".