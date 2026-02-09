Las imágenes de las condiciones "muy deficientes" de sus equipos de protección que un bombero forestal envía y denuncia en 'Todo es mentira'

La importante denuncia de Risto Mejide en el Día Mundial contra el Cáncer: "No hay que olvidarse"

Compartir







A la redacción de 'Todo es mentira' llegan las denuncias de los bomberos forestales sobre cómo van equipados a las emergencias durante el temporal que azota gran parte de la península, pero especialmente Andalucía: rescates, desprendimientos, elementos con riesgos de caídas...

"Se han dejado la piel, como siempre, y todo lo han hecho con equipos de protección muy deficientes", señala Risto Mejide. Una situación que recuerda al presentador a la situación vivida con los sanitarios en pandemia: "Esto es inaceptable porque aquí es donde gana la ultraderecha. Aquí es cuando cualquiera que paga impuestos dice '¿Ahí es donde van mis impuestos?'. Entonces es cuando gana el discurso antipolítico y dices que en realidad todos te tangan, todos te roban... Pero es que fíjate en cómo van nuestros bomberos a este tipo de emergencias".

En el programa reciben a Cristóbal Lendínez, secretario general del Campo y Medio Ambiente de CGT en Jaén y bombero forestal desde hace 35 años, quien antes de mostrar en directo estos equipos de protección, envía su más sincera solidaridad y apoyo más firme "a todos los damnificados de estos temporales, tanto en Andalucía como en España".

"No se le puede llamar EPI. Es un simple chubasquero"

Según informa el bombero forestal, el equipo de protección que denuncia en el programa "nos lo dieron hace alrededor de unos 15 años". De hecho, "no se le puede llamar EPI, es simplemente un chubasquero que lo venden, por ejemplo, los chinos", afirma. Además, "no tiene garantías", algo que se puede apreciar en sus especificaciones donde pone: "Uso únicamente para protección y comodidad en condiciones atmosféricas, ni excepcionales, ni extremas. Antes de usar, siempre que hay que comprobar si el producto se presta a la actividad destinada".

Por lo tanto, concluye: "Esto es un simple chubasquero que tú te compras cuando llueve un día para llevar los niños al cole". Y es que, según señala, ellos se dedican a los incendios forestales pero también han estado todos estos años "para desaguar garajes y demás", una función para la que les servía este equipamiento.

Sin embargo, "el problema se genera porque esto es una prenda que no transpira, que dura alrededor de una hora, hora y media porque el sudor que te provoca al no transpirar se pega a las piernas y te produce poca movilidad. Es una prenda que no tiene ningún tipo de reflectante, si habéis visto la fotografía de la noche se ve un bombero del consorcio de bomberos de Cádiz con sus prendas correspondientes, con sus reflectantes y al lado...". Unas condiciones que escandalizan a Risto Mejide: "Me niego a creer que este es el único equipo de protección que se os da a los bomberos para acudir a estas zonas inundadas". "A la del agua, sí. Este es este es el equipo. Nosotros llevamos nuestro traje de extinción de incendios debajo y este puesto encima", responde el entrevistado refiriéndose a los 3.200 bomberos forestales.

La denuncia del bombero forestal

Esta situación, y la respuesta de la Junta de Andalucía quien ha asegurado al programa que se ha iniciado la licitación, lleva a Cristóbal Lendínez a asegurar: "No me creo nada, absolutamente nada de los políticos de hoy en día porque lo único que hacen es marketing, pero les falta carne en la bragueta para hacer lo que tienen que hacer".

No obstante, Risto Mejide quiere mantener la esperanza en que "esta denuncia pública sirva para remover aunque sea algún tipo de llamada para que estas cosas ocurran". "Yo llevo 35 años en incendios y de lo único que me siento orgulloso es de la capacidad de sufrimiento de los bomberos y bomberas forestales, que sin medios, sin los EPI adecuados, sin las herramientas adecuados, nos jugamos la vida todos los días en el trabajo, tanto apagando incendios como en una inundación, como quitando nieve, como buscando personas. Eso lo hacemos y sin formación ninguna", denuncia el entrevistado.

Momento que aprovecha Risto Mejide para hablar "en nombre de todos los espectadores": "A los que nos creemos y en los que estamos profundamente agradecidos es a vosotros".