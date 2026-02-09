El exportavoz de Podemos opina sobre el resultado electoral de Podemos en las elecciones autonómicas en Aragón

"Buenas tardes, por decir algo", son las primeras palabras de Pablo Echenique tras las elecciones autonómicas en Aragón, sobre las que ha opinado el entrevistado en su intervención de 'Todo es mentira'.

Podemos ha tenido un 'batacazo' en las elecciones de Aragón, pues ha perdido el único escaño en las Cortes de Aragón por lo que, sin rodeos, Pablo Echenique reconoce: "El resultado es muy malo, es evidente". Y es que, tal y como recuerda el entrevistado, "Aragón fue donde obtuvimos el mejor resultado autonómico de toda España en 2015, más de un 20%".

"Claro, porque estabas tú", señala Risto Mejide. "Bueno, yo creo que algo puse a esos resultados, pero no mucho", reacciona el exportavoz del partido. "Estamos hundiendo los partidos fichando lo mejor: a Margallo, a ti...", bromea el presentador.

"Yo creo que lo que estamos viendo en las sucesivas elecciones autonómicas es que el votante de izquierdas, o esto que llamamos la izquierda a la izquierda del PSOE, es bastante laico en el sentido de que elige candidatura en base a especificidades territoriales", señala poniendo de ejemplo el resultado de Unidas Podemos en Extremadura: "El mejor desde 1995, un 10% que es una barbaridad para la izquierda". Sin embargo, en Aragón se ha ido al partido Chunta, señala.

No obstante, el colaborador cree que "seguramente en unas generales o en unas europeas donde Podemos sacó bastante más en Aragón que ayer, la dinámica es distinta": "Yo creo que eso tiene que ver con que en las autonómicas hay cierta especificidad territorial. Obviamente también influye el ambiente estatal, eso es obvio, pero en este caso mucho votante de izquierda ha decidido con su voto laico votar a Chunta quien quizás, en otra cita, pueda volver a votar a Podemos".

Además, Pablo Echenique considera que ha afectado el "anticatalanismo explotado por parte de los dos grandes partidos" y que "los servicios públicos cuestan más" al ser "un territorio despoblado": "Eso hay que corregirlo y el sistema de financiación actual no corrige eso. Entonces, en Aragón es un tema muy sensible".