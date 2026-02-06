Los vecinos han recibido material de la UME en las últimas horas

Los expertos prevén que aumenten las crecidas en Córdoba: "Los embalses están preparados, pero hay que revisar protocolos"

Lourdes Cózar es una de las vecinas afectadas por las intensas precipitaciones que está dejando la borrasca Leonardo en varias provincias de Andalucía. Según las últimas informaciones, en la localidad gaditana de Ubrique, el agua comienza a salir de las casas, provocando momentos de gran tensión entre los vecinos.

Ante esta situación, los residentes han tenido que unirse con escobas y picos a los trabajos de los equipos de salvamento para achicar el agua y evitar que se inunden las viviendas de la localidad.

Esta mujer ha conectado en directo con 'Todo es mentira' para trasladar el miedo que sienten todos ellos: "Estamos muy asustados. Aquí llegó la avalancha de agua. Por debajo de los garajes pasa un río que reventó el suelo y comenzó a salir el agua por toda la calle", contaba ante unas impactantes imágenes que ha captado la cámara de 'Todo es mentira'.

"Tenemos mucho miedo, esperando a ver lo que pasa", confesaba expectante ante las lluvias que se esperan en las próximas horas en la zona. Además, ha contado que no se han tenido que desalojar de sus casas porque viven en plantas altas, por lo que no hay peligro: "Por ahora no nos han dicho nada", explicaba.

"Nos vimos en unos momentos muy duros"

La vecina ha relatado que han recibido ayuda por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que les ha llevado material para hacer frente a la emergencia. Laila Jiménez le ha preguntado a la mujer si siente que faltan manos: "Sabemos que están desbordados y que necesitan ayuda en muchos sitios, pero nos vimos en unos momentos muy duros aquí sin tener nada", admitía Lourdes.