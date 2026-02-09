El presentador de 'Todo es mentira', en contra de las opiniones de sus compañeros sobre la actuación del puertorriqueño en la Super Bowl

Tras la actuación íntegra en español del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl, las redes sociales se han inundado de comentarios alabando el 'show' reivindicativo cargando de un contundente mensaje político. Como actualidad, en 'Todo es mentira' reflexionan y opinan sobre el mismo, incluyendo a Risto Mejide, a quien parece no haberle gustado tanto desde el punto de vista musical.

La contundente opinión de Risto Mejide

Al volver de la vuelta publicitaria, el presentador busca cómplices que, como él, no se sepa "ni una sola canción de Bad Bunny" y ese es Margallo: "Eres mi última esperanza". Momento en el que aprovecha uno de sus colaboradores para confesarle que es el conjunto de la 'perfomance' lo que le "fascinó": "El Grammy que regala el niño, la defensa de la comunidad latina en un momento que tenemos el ICE en Estados Unidos. Tú que eres un tío inteligente, esto va mucho más allá de cantar una canción. Es brutal, ha hecho historia".

Risto Mejide, tras pedirle que no le "sobreestime", le señala que él pensaba que el medio tiempo de la Super Bowl "iba de un tío que salía a cantar", por eso cuando salió Lady Gaga se alivió: "Menos mal, ahora hay alguien que canta".

Su equipo de mesa le define como "hater", a lo que él responde: "Lo siento, no me gustan sus canciones, no me gusta su manera de... Es que iba a decir de cantar, fíjate. Para mí es un es un terrorista melódico este tío". Una opinión que le recuerda a Pere Aznar "al Risto de antes", comenta entre risas: "Lo has dejado pero vuelves".

Y, aunque el programa continúa, en la sección 'Balones fuera' vuelven a hablar sobre el tema porque no dan crédito que haya llamado "a su santidad Bad Bunny terrorista melódico" cuando es "el artista más escuchado en Spotify, 17 Latin Grammy, seis Grammys": "Y viene aquí Risto Mejide, se sienta en su programa, se tira en la butaca y dice 'terrorista melódico'. Si quieres te damos la oportunidad de que recojas cable".

Sin embargo, no hay nada ni nadie que cambie su opinión: "Estoy tan acostumbrado a ir contracorriente, a que mi opinión no sea la mayoritaria, que no me duelen prendas en decir que la música que hace este señor me parece absoluta bazofia y punto. No me vas a convencer. Yo no trago la música de este señor".

Eso no quita que esté a favor del "matiz de que se dijeran los mensajes que se dieron ayer en la Super Bowl, que es el evento mediático y el publicitario más importante": "Claro que lo veo, claro que me importa y claro que creo que es relevante". Sin embargo, hace una puntualización: "Me habría gustado solo una cosa, que el tipo que los defendiese que cantase algo. Me tuve que poner la actuación de Michael Jackson en la Super Bowl, que eso sí que es una demostración de talento extraordinaria".

Y, aunque es posible que se esté comentando más la actuación de Bad Bunny que la de Michael Jackson en su momento, afirma: "Estáis enfermos del trending topic. Me da igual de lo que más se hable. Me da igual que este tío venda muchísimo. Me parece genial. Es que me da igual. Yo escucho lo que me gusta a mí, no lo que le gusta a la mayoría. Punto". "Sois unos bien quedas. Si quieres dar un mensaje político, da un discurso, no des la chapa con la música esta, hombre", concluye.