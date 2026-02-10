Elisa Mouliaá rectifica y decide continuar con el proceso. Alfredo Arrién, su abogado, explica cómo ha afectado esto a su defensa

A las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, Elisa Mouliaá ha anunciado a los medios que continuará con el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón, rectificando sus palabras emitidas en un comunicado en sus redes sociales.

Su abogado Alfredo Arrién, quien se mostró disconforme en el programa con la decisión de la actriz de retirar la acusación, interviene de nuevo en 'Todo es mentira' para explicar el motivo por el que no ha frenado el procedimiento sus palabras y cómo ha afectado a su defensa.

El motivo por el que su renuncia es reversible

Las palabras de Elisa Mouliaá a los medios han sido "ahora sí que sí, voy a ir hasta el final". Unas palabras que le hacen preguntarse al presentador si pueden afectar a la decisión de un juez que le escuche. "Uno de los requisitos jurisprudenciales más importantes es la persistencia en la incriminación y se ha visto estos días un poco afectado por ese bandazo que ha dado. Se ha explicado a su señoría que ha sido por salud mental, ella misma lo ha explicado y ha aportado documentos médicos de que efectivamente estaba siendo tratada por un ataque de ansiedad y lo ha explicado. Esa maniobra que ha sido solamente por su propia voluntad, ha sido justificada por esa ansiedad", explica el letrado.

Sin embargo, la abogada de Íñigo Errejón se refiere en el último escrito presentado al artículo 6.2 del Código Civil que dice que "cuando alguien renuncia a un derecho mediante una declaración de voluntad, pierde ese derecho de forma permanente. Una renuncia puede ser expresa o incluso implícita". También señala el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se dice que cuando una parte renuncia a su demanda, el Tribunal debe dictar sentencia absolviendo al acusado, por tanto, el denunciante no puede volver a ejercer la acción penal en este procedimiento ya que renunciar es un acto irreversible.

Pero esto tiene una explicación: "Hubiera sido un acto irreversible si lo hubiera hecho bien, correcto. En ese sentido, le doy la razón parcialmente porque, además, son jurisdicciones diferentes porque es la LCRIM, no la LEC, la que se tiene que citar. Al margen de eso, no se hizo de manera correcta. Se hizo sin abogado, ni procurador y, por consiguiente, había que o bien subsanarlo para que tuviera el efecto procesal, o bien retractarse. Y lo que se ha hecho ha sido retractarse el día de hoy".

Ni si quiera que ella haya tildado su comunicado de "oficial" le da validez legal puesto que "a efectos procesales, si no va acompañado de abogado y procurador, no tenía ningún efecto legal. Era prácticamente un acto de voluntad que tenía que ser ratificado con su abogado y con su procurador en una comparecencia, porque es un es un procedimiento muy serio, es una agresión sexual. No puedes renunciar a un procedimiento tan alegremente, tiene un protocolo, se tiene que explicar judicialmente cuál esa motivación y esa explicación de por qué se retira una acusación puede conllevar consecuencias".

¿Cómo ha afectado su comunicado a su defensa?

El presentador le pregunta si considera que actualmente se encuentran en peor situación que antes de la renuncia pública de Elisa Mouliaá a estar en este proceso. "El procedimiento iba fenomenal", asegura Alfredo Arrién. Sin embargo, "uno de los requisitos jurisprudenciales más importante para que una denuncia de agresión sexual llegue a un buen puerto es la persistencia en la incriminación, que no haya zozobreos", puntualiza. Por lo que "eso, evidentemente, nos debilita como acusación bastante".

Alfredo Arrién no desmiente del todo sus polémicas declaraciones sobre Elisa Mouliaá

'El Plural' publicaba el pasado 6 de febrero una entrevista a Alfredo Arrién que se titulaba con una polémica declaración suya sobre su cliente: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno". Y, aunque el letrado ha negado que dijera eso pues se trata "de una malinterpretación", lo cierto es que no termina de desmentir por completo que lo dijese al tratarse de una cita textual.