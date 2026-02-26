Ramón Tamames desvela su opinión sobre una lista de un gobierno de concentración

El economista y exdirigente del Partido Comunista, Ramón Tamames, ha negado tajantemente haber tenido conocimiento previo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha respondido a las acusaciones lanzadas en su día por Santiago Carrillo, a quien atribuye una intención clara de “echarnos la culpa de todo”.

“No sabía absolutamente nada”, aseguró Tamames al ser preguntado por si tenía información antes del asalto al Congreso de los Diputados. “No vi nunca a Armada, ni a Tejero, ni a nadie de todos estos”, añadió, en referencia al general Alfonso Armada y al teniente coronel Antonio Tejero. El exdiputado explicó que se enteró de que figuraba en una supuesta lista de ministros de un gobierno alternativo “hace poco más de un año”, al leer el libro Anatomía de un instante, del escritor Javier Cercas.

“Carrillo lo dice con mala intención”

Tamames fue especialmente crítico con Carrillo, histórico líder del Partido Comunista de España. “Estaba el hombre muy preocupado porque estaba en decadencia y quería echarnos a nosotros la culpa de todo”, afirmó. Según su versión, quien hablaba de un “gobierno de concentración” antes incluso de los Pactos de la Moncloa era el propio Carrillo, además de Armada. “Yo creo que Carrillo lo dice con mala intención”, insistió.

Tamames negó haber tenido contacto alguno con los militares implicados: “No conocía a estos personajes, ni los he vuelto a conocer porque no los conocía en primera instancia”, reconocía. Sobre Armada, fue rotundo: “Este hombre estaba loco. Pensaba que podía hacer un gobierno de concentración presionando con la Guardia Civil. Es de locos”. Y añadió que Tejero era “tres cuartos de lo mismo”.

El economista recordó además la escena vivida dentro del hemiciclo cuando comenzaron los disparos. “Yo vi a Carrillo en la misma silla en que estaba yo y le dije: ‘Santiago, agáchate que te van a matar de un tiro’”. Según relató, actuó por puro instinto de supervivencia: “Una metralleta no reconoce otras cosas. El tiro es definitivo”.

"¿Yo en un gobierno de concentración? En absoluto"

Uno de los episodios más llamativos que mencionó fue el momento en que Tejero habría revisado la supuesta lista de ministros propuesta por Armada. “Cogió la lista y dijo: ‘Esto está lleno de comunistas’, porque me vio a mí. Era el único que estaba en el PC entonces”, explicó.

Siempre según su relato, ese detalle habría influido en el rechazo del plan por parte del teniente coronel. “Me alegro de haber servido para eso, por lo menos en ese momento”, afirmó, sugiriendo que su presencia pudo contribuir a que Tejero abandonara la idea de aceptar aquel gobierno.

Tamames dejó claro que jamás autorizó su inclusión en ninguna lista. “Naturalmente que no contó con la aprobación mía. No la he visto en mi vida”, subrayó, descartando también cualquier contacto indirecto, nota o intermediario. Y zanjó cualquier especulación sobre una posible participación en aquel Ejecutivo alternativo: “¿Yo en un gobierno de concentración, bajo los fusiles y metralletas de la Guardia Civil? Se puede imaginar que no, en absoluto”, finalizaba.