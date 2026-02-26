Esperanza Aguirre habla de 'Los pocholos' y 'Los pancetas' del PP madrileño

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha opinado en 'Todo es mentira' sobre la crisis interna del PP madrileño y las divisiones entre los conocidos como ‘los Pocholos’ y ‘los Pancetas’. Durante su intervención, Aguirre defendió el éxito del actual equipo de Isabel Díaz Ayuso y destacó el papel del portavoz Carlos Díaz-Pache, al que calificó de “grandísimo”.

Sin embargo, el debate se centró en las tensiones internas del partido y en la polémica surgida tras publicaciones sobre estos supuestos grupos. Aguirre comentó con ironía: “Y entonces ahora empezamos que si los pocholos, los otros, ¿Cómo se llaman? Los Pancetas”. Pero fue especialmente contundente al referirse a uno de los implicados: “Yo solo quiero decir una cosa sobre el líder de los pocholos… ese señor no tengo ninguna buena opinión de él. Una de las cosas de las que estoy más satisfecha es la implantación del bilingüismo, y este señor está en contra. Me parece fatal”, reconocía.

"Dentro de la 'fachosfera' hay tipos"

La expresidenta también defendió la gestión del equipo actual del partido en la región y minimizó las etiquetas internas. Según su visión, las divisiones no deberían eclipsar el trabajo político ni los resultados del gobierno autonómico. En tono distendido, incluso bromeó sobre las supuestas tribus dentro del partido: “Dentro de la 'fachosfera' hay diferentes tipos”, decía Risto Mejide.

El programa analizó la repercusión de estas declaraciones, que llegan en un momento de debates internos en el Partido Popular. Las referencias a ‘los Pocholos’ y ‘los Pancetas’ han generado comentarios en redes sociales y medios, mientras la oposición subraya la necesidad de cohesión en el proyecto político. Por su parte, Esperanza Aguirre insiste en que las discrepancias forman parte del debate democrático, aunque reconoce que la exposición pública de estas tensiones puede afectar la imagen de unidad del PP madrileño.