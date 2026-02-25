Lara Guerra 25 FEB 2026 - 20:51h.

'Todo es mentira' comente el motivo por el que Abascal rechace el decálogo del PP para pactar con VOX. Al hablar sobre esto, Esperanza Aguirre ha dado en exclusiva una conversación con Aznar que ha derivado en un tenso momento con Rita Maestre.

En primer lugar, Esperanza Aguirre detalla el mensaje exclusivo que tuvo con Aznar sobre VOX: "Durante 40 años he estado de acuerdo siempre con Aznar pero él dijo que VOX no era un partido constitucional, pero le dije 'lo siento mucho José María, pero discrepo totalmente' Con VOX no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero es un partido perfectamente constitucional pero es perfectamente constitucional porque los cambios que propone como suprimir las Comunidades Autónomas lo hace como dice la Constitución.

Asimismo, la exdiputada asegura que "me he alegrado mucho de saber que el documento es interno para el PP porque el primer mandamiento me parecía que era como decirle a ellos que no era constitucionales, para nosotros me parece que sobra ¿Estoy de acuerdo con que el PP pacte con VOX? ¿Cómo no voy a estarlo si eran antiguos votantes del PP? Se fueron porque cuando el PP tuvo la mayoría absoluta más grande que nunca, en un partido en el que Aznar había conseguido que estuviéramos cómodos y nos dedicamos a hacer lo contrario a lo que prometimos"

Por otro lado, Esperanza Aguirre aclara en que derivó el gobierno de Aznar: "Ese partido que Aznar había unido donde estábamos todos cómodos pues se dividió en tres, Ciudadanos, PP y VOX. Lo que dice Aznar de que VOX quiere monopolizar el espacio de la derecha él pues ya lo intentó Ciudadanos, que desgraciadamente para España no hizo un gobierno de coalición con los socialistas porque Pedro ahora es comunista que pudo ser socialdemócrata. Hubieran hecho un partido de coalición en lugar de unirse a todos los que dijo que no tendría en el Gobierno. Creo que Abascal está pensando en eso, pues puede ser pero la realidad es que su electorado pide que haga los pactos con el PP"

Esperanza sobre VOX: "Estoy de acuerdo con ellos en la unidad de España, la defensa de la vida, de la propiedad y de la libertad"

Por otro lado, Risto le pregunta si a día de hoy sería de VOX; sin embargo ella clara que "no, sería del PP. Empecé siendo de Unión Liberal, luego del Partido Liberal, pero VOX es constitucional. Estoy de acuerdo con ellos en la unidad de España, la defensa de la vida, de la propiedad y de la libertad".

Es tan mayoritaria la idea de que el aborto es un derecho para las mujeres que no fuisteis capaces de imponérselo ni a vuestras propias diputadas, a lo que Esperanza aclara que "te he dicho ya antes que no cumplimos las cosas que dijimos". Asimismo, Maestre explica que "no llevabais en el programa electoral lo de espiar a los adversarios utilizando a la Policía Nacional". Ante esto, Aguirre reacciona molesta: "¿Pero qué cosas dices? Yo no soy ninguna entusiasta del Gobierno de Mariano Rajoy"