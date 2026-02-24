Lara Guerra 24 FEB 2026 - 19:50h.

Fernando Portillo revela el recorrido jurídico de la demanda de Julio Iglesias: "Existen dos vías para recurrir"

Fernando Portillo, magistrado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para detallar el recorrido jurídico al que se puede someter Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, después de ser demandado por Julio Iglesias por acusarle de "abusador sexual".

Sobre el posible recorrido, Portillo explica que "los ataques que sufrió Julio a raíz de esta denuncia, creo que estamos de acuerdo en que no se respetó su derecho fundamental a la presunción de inocencia ni el derecho al honor". Asimismo, confiesa que será "a ojos del juez quién tenga que valorar la gravedad".

Asimismo, el magistrado explica que "había dos maneras de reaccionar, la vía civil que es de manera económica o la vía penal, con la que tendría que se podría enfrentar también a penas de prisión. Ha elegido la segunda, pero el código penal dice que primero hay que llegar a un acuerdo, y esta es la demanda. Yolanda tendría que rectificar en ese horario y que además, tenga que indemnizar como daños morales".

Fernando Portillo, magistrado: "Normalmente tiene más éxito la vía civil"

Sin embargo, confiesa que lo más seguro es que "esto tenga poco recorrido. Muchas veces ni siquiera se presenta la persona y visto lo que ha contestado Yolanda...parece que el acto de conciliación no va a ir a ningún sitio. Tras esto, aparecerá una querella en la que dependerá de la valoración del juez; en ese caso, del conflicto de cada uno. Es una de las materias donde prevalece la percepción del juez del caso. Normalmente tiene más éxito la vía civil puesto que no hay que escalar hasta la gravedad del delito".

Por otro lado, Risto Mejide pregunta al magistrado si cabe la posibilidad de que exista algún tipo de agravante por el hecho de que esas declaraciones estén hechas por un medio público, a lo que Portillo aclara que "no hay propiamente por ser quién es, pero sí que alguien que tiene un cargo político como el de la vicepresidenta pues sabe que que sus palabras van a tener gran repercusión, eso sí pueden ser consideradas un atentado grave al honor".