Lara Guerra 24 FEB 2026 - 18:03h.

Compartir







Jorge Piedrafita es el abogado de la persona que ha denunciado al DAO como presunta víctima de agresión sexual. Comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que una segunda mujer afirme ser también otra de las víctimas.

En primer lugar, el abogado de la primera presunta víctima detalla el momento en el que se enteró de otro nuevo testimonio: "Esta segunda víctima me contactó ayer con un mensaje que te impacta, que yo estaba haciendo una conexión y de pronto vi un mensaje 'soy una víctima del DAO, contáctame'. Me dijo que se consideraba una víctima porque ella vive cerca de una finca donde este señor presuntamente iba con otros miembros de una cúpula y señala que, como ella era vecina, y entiende que era una mirada incómoda para ellos...pues esta persona, siempre según su relato dice que se tenía que ir de su casa"

Asimismo, Piedrafita continúa con el presunto relato de la víctima: "Al no querer irse, empieza a controlarla, a seguirla, atosigarla y como no funciona pues ella entiende que la presión llega al punto en el que su trabajo como vigilante de seguridad se pierde por esta causa. Dice que tiene pruebas y que me las va a entregar, cuando las reciba las analizaré, hablaré con ella sosegadamente y ver cómo lo podemos articular. He recibido un relato verosímil, pero tengo que recibir las pruebas".

Jorge Piedrafita, sobre el comisario y exasesor del DAO: "Este hombre debería estar cesado y apartado"

Sobre la primera denunciante, Jorge detalla que "se puso en contacto el pasado viernes el Ministerio del Interior conmigo, y luego con ella, cosa que agradece. Recordó la importancia de la escolta que ya estaba activada y que tenía este canal. Mi clienta está agradecida porque los pasos que se han pedido, se han dado. Se limitó a preguntarle cómo estaba y qué era lo que necesitaba. La responsabilidad no hay que trasladársela a la víctima y así se lo hice saber al ministro; me dijo que aceptaba la crítica y que tomaba nota"

Por otro lado, Risto Mejide recuerda que la policía ha destinado al comisario y exasesor del DAO al área científica. Sobre esta información, Piedrafita interpreta esto con "estupefacción porque este hombre debería estar cesado y apartado. El Ministerio nos ha dicho que nos va a dar información porque queremos saber si se trata de una libre designación o de que este señor al cesar el cargo y no estar imputado pues por sus funciones se le ha recolocado por baremo. Aunque de momento es funcionario y tiene sus derechos, pero a mi me parece lamentable que haya incrementado una subida salarial y cobre más que otros comisarios, pero eso es la ley y no podemos hacer nada".