Una nueva policía confiesa al abogado de la denunciante que también fue una víctima del DAO: El portavoz del sindicato se pronuncia sobre el tema

La portavoz de JUPOL estalla ante la presunta agresión sexual del ex DAO: “Nadie sabe dónde está, somos nosotros quienes nos partimos la cara"

Según 'El mundo', otra subordinada ha comunicado al abogado de la inspectora que se querelló el martes de la semana pasada contra el alto mando que también ella es una víctima del DAO. Sin embargo, todavía se desconocen los detalles o si va a presentar una denuncia formal. Esto hace pensar que quizás puedan salir más casos a la luz con un modus operandi similar. En 'Todo es mentira' hablan con David Gutiérrez, portavoz del Sindicato de la Policía Nacional, para ver su perspectiva sobre el tema.

El portavoz del CEP se pronuncia sobre las denuncias

Desde el sindicato reciben esta secuencia de noticias "totalmente abochornados", asegura. Además de este comportamiento que define no solo como "inaceptable", sino que también "deleznable", David Gutiérrez carga contra el ministro del Interior puesto que "aún no ha dimitido": "Le está haciendo un trato diferencial que él está usando para protegerse. Ha permitido que un policía con una acusación tan grave se jubile tranquilamente, sin abrirle un expediente sancionador y sin suspenderle empleo y sueldo, algo que no hubiera pasado con ningún otro policía únicamente porque o tiene una afinidad personal o hay un servilismo político". "Somos incapaces de comprender que haya otra explicación y esto es inaceptable", insiste el entrevistado como motivo principal por el que están pidiendo también la dimisión de Grande-Marlaska.

Y, aunque desde el periódico se asegura que existe "una inquietud en los mandos de la policía por los trapos sucios que se pudieran airear", lo cierto es que desde el CEP no tenían "ningún conocimiento sobre este tipo de hechos". "Si hubiera sido así, hubiéramos sido los primeros en denunciarlo", asegura. Ejemplo de ellos es que hace mucho tiempo que pidieron la dimisión de este director adjunto operativo por temas mucho menores, lo que le lleva a lanzar una pregunta reflexiva: "¿Cómo no íbamos a hacerlo por algo tan grave?".

Dejando a un lado el tema por un instante, David Gutiérrez quiere "que quede muy claro a la ciudadanía que eso no representa a la Policía Nacional, que la mayoría de los policías que estamos aquí, la inmensa mayoría por no decir prácticamente todos, somos honrados y no permitiríamos jamás una situación como esa". Razón por la cual son los primeros que están tratando de hacer que se diriman todas las responsabilidades: "Que caiga quien caiga, quien haya participado o haya encubierto, que se asuman también las responsabilidades políticas por encima del ministerio y de cualquier mando uniformado o que haya participado directamente en este tipo de casos o que haya tenido conocimiento y no lo haya denunciado y lo haya cortado de raíz, porque lo que no se puede poner en duda es una institución como la Policía Nacional, que es de las mejor valoradas por los españoles desde hace muchos años". Y es que considera que con estos casos "van a dejar una imagen que nos va a destrozar".

"Estamos muy enfadados y realmente muy preocupados", confiesa. Es más, el 24 de febrero se manifestarán frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión del ministro, una acción que forma parte del conjunto que tomarán si se confirma la veracidad de las denuncias: "La segunda, si creemos que hay implicaciones penales jurídicas porque ha habido alguien que ha hecho un encubrimiento, por supuesto, nos vamos a personar porque no podemos consentir que esta situación se siga dando de esta manera".

¿Les constaba la existencia del clan de reservistas?

El pasado viernes, la directora de 'Artículo 14' aseguró en el programa que existía el clan de los reservistas, un grupo de agentes que presuntamente se taparían y se ascenderían entre ellos pero, ¿eran conscientes en la Policía Nacional de la existencia del mismo? "No teníamos ningún conocimiento sobre este tipo de prácticas, ni sobre lo que se ha denunciado la querella, ni sobre estas informaciones. Desde luego, hubiéramos sido los primeros en denunciarlo", confiesa.

De hecho, de ser verdad esta información, apunta que "tiene que alcanzar a todas las personas que hayan participado y tienen que cesar en sus cargos, pero no como se ha hecho con el director adjunto operativo, sino que hay que abrirles lo primero un expediente disciplinario, suspenderles de empleo y sueldo a la espera de ver qué responsabilidades penales tienen, que es lo que hubiera pasado y lo que pasa con cualquier policía con una acusación tan grave, con esa carga probatoria, con esa investigación abierta contra él".

"Y esto tiene que ser así porque la justicia debe actuar de manera totalmente imparcial, sea un policía en prácticas, sea el director adjunto operativo o cualquier ciudadano", insiste el entrevistado antes de ser despedido por Risto Mejide.