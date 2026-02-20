Lara Guerra 20 FEB 2026 - 21:00h.

Compartir







Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras mencionar al 'Clan de los reservistas' como una red de altos cargos que se protegen unos a otros. Dentro de este clan, encontramos cómo el DAO promocionó a un comisario condenado por acoso sexual.

En primer lugar, la directora explica que "estos días lo que estamos viendo es que el DAO al conocer la denuncia cuenta con un entorno que lo protege y lo hemos denunciado. La víctima, a la que hoy han puesto protección ha denunciado que su nombre y dirección se había difundido por los grupos de whatsapp de la policía. Esta gente protege al DAO y él además, contamos el caso del comisario que está condenado por acoso sexual, luego fue promocionado".

Asimismo, la directora aclara que "si tú ves los nombramientos, ves que hay más casos; personas cercanas al DAO. A la víctima le ofrecen el cargo que quiera, una embajada porque para ellos es sencillo...me parece que hay que demandar a interior una investigación porque está claro que hay un entorno que le ha estado protegiendo. Vamos conociendo que tiene un entorno de numerosa procedencia"

Pilar Gómez: " Me hubiera gustado que el director diera una rueda de prensa"

Por último, Gómez explica que "yo no sé si el ministro puede saber de la existencia de este clan. Me hubiera gustado que el director diera una rueda de prensa sobre estas preguntas. Nos faltan muchas cosas por aclarar y el hecho de que Interior ponga protección a la víctima me parece muy destacable. Están protegiendo a la víctima de los policías. En este caso le están dando protección ¿por qué? ¿Por qué hay varios policías que le están amenazando? Entonces estamos ante un problema mayor. Esto es gravísimo".