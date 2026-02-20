Lara Guerra 20 FEB 2026 - 18:26h.

Compartir







Marino Turiel, abogado de Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Víctor de Aldama acuse a José Luis Ábalos de soborno.

En este contexto, Turiel asegura que "están ejercitando cada uno su legítimo derecho de defensa en los procedimientos entonces no los valoramos de ninguna manera. Si hay juicio, cosa que esperamos que no suceda, pues ahí se descubrirá realmente. No existe ninguna acreditación respecto a esa entrega de dinero a Ábalos y a Koldo de la trama de hidrocarburos".

Sobre las contradicciones entre ellos, el abogado de Ábalos detalla que "la diversidad de versiones acredita que no hay una univocidad en cuánto al camino del dinero. Parece bastante contradictorio lo que los dos están afirmando y son claramente beneficiosas para quién se vería perjudicado por las manifestaciones. Hay que contextualizarlas, insisto dentro del ámbito en el que se están produciendo, es una imputación formal en un procedimiento judicial".

Asimismo, el abogado reitera en que "el señor Aldama se está defendiendo, él mantiene su versión en el lugar donde quiere salir indemne, Nosotros ya hemos dicho que esa permuta de situaciones procesales desde nuestro punto de vista es inquietante en torno al pacto con la Fiscalía. ¿Hay una pretensión de exculpación en uno con la admisión de la imputación en el otro? Pues lo veremos".

Sobre los famosos sobres de la trama, Laila le pregunta a Turiel por el contenido de ellos, a lo que él confiesa que "no tenemos ni idea, pero lo que es inquietante es que alguien que tiene un pacto con la Fiscalía manifieste que tiene una prueba que no aporta. Cuando hay criterios procesales, en función de que la ocultación de pruebas puede ser indicio de incriminación. Se le está permitiendo esa situación, de no aportar porque está en al negociación...deberá ser interpretado. Siempre puedes dejar de aportar datos que te incriminen pero decir que se tiene algo que imputa pero no se muestra pues puede ser imputado.

El abogado de Ábalos: "Mi cliente no entiende la situación que se está produciendo"

"Estamos dentro de una estrategia insisto, legítima de defensa del señor Aldama y tiene que defenderse, y lo hace de forma legítima y será en el procedimiento dónde se acreditará o desacreditará", asegura. Por otro lado, Laila menciona la reiteración de menciones de Aldama a Ábalos cuándo se habla del dinero de la trama. Ante esto, Turiel explica que "creemos que hay una estrategia. yo asumo una responsabilidad dónde arrastro a dos personas o más para poder exculparme del procedimiento de hidrocarburos...el cuál puede tener unas penas grandísimas. Son delitos muy relevantes. Lo que está haciendo es determinar una secuencia lógica".

Después del reclamo de Ábalos de una indemnización del Congreso, Mariano detalla que "no hemos contabilizado cuánto es porque no llevo las cuentas. Supongo que serán 50 y tantos mil euros. Realmente la Cámara ha argumentado su posición. Se trata de agotar la vía previa y estimamos que con esta reconsideración será suficiente porque el argumento es bastante plausible. Estamos prácticamente seguros".

Por último, sobre cómo se encuentra Ábalos, el abogado confiesa que "está expectante, no entiende la situación que se está produciendo, porque no es que solo se decrete una prisión provisional al final del procedimiento sino que, además viene aparejado de perder sus derechos indemnizatorios y a lo que se ha publicado de los últimos años pues no está bien. Está esperanzado en su defensa porque considera que es sólida y que no existe ninguna base de imputación y en consecuencia, tiene clara esperanza de que va a salir con una sentencia absolutoria si existe juicio".