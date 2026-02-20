Lara Guerra 20 FEB 2026 - 17:06h.

Laura García, portavoz de JUPOL y Susana Díaz muestran sus tajantes opiniones sobre la presunta agresión sexual del ex DAO

Después de que Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del jefe del operativo de la Policía Nacional por presuntas agresiones sexuales, desvelara que Marlaska no se había puesto en contacto con la afectada, 'Todo es mentira' asegura que esto ya ha sucedido. En este contexto, Laura García, portavoz de JUPOL y Susana Díaz han mostrado su opinión más sincera sobre estas últimas noticias.

La portavoz de JUPOL se muestra completamente indignada: "Tenemos al peor ministro del interior que estamos sufriendo todos los policías y guardias civiles, y vemos cada día ese desprecio que tiene hacia nosotros. También me gustaría hacer un llamamiento, que hay una gran desaparición policial, que es el director general de la Policía Nacional que no ha dicho absolutamente nada".

Reitera Laura García ante el silencio del denunciado por presunta agresión sexual: "Nadie sabe donde está y tenemos que salir nosotros a partirnos la cara, y el director no es capaz de salir a diferenciar entre las cupulas y los que estamos abajo con todo el dolor del mundo. Según la querella, el comisario mano derecha del que fuera DAO era conocedor hasta tal punto que la presionaba ofreciéndola puestos. En octubre en un acto donde estuve fue condecorado ese comisario con una medalla de plata cuando hay compañeros que tiene que mancharse de sangre para conseguirla".

El DAO denunciado por violación se jubila con un sobresueldo vitalicio del 20% por sus medallas: "Presentamos un escrito para que le retiren esas medallas que nos parecen indignas y que encima estemos pagándole de más".

Susana Díaz, sobre la llamada del ministro al abogado de la víctima: "Me parece elegante y humano"

En primer lugar, Susana Díaz confiesa que "en favor del ministro tengo que decir que hoy la llamada al abogado ha sido oportuna y a mí me alegra que haya sido así. Yo ayer, en otro programa de la casa, dije que tenía que llamar a la víctima y me parece más elegante y humano hacerlo a través del abogado".

Asimismo, la militante del PSOE quiere romper una lanza a favor de los cuerpos de seguridad de que "no todos son iguales ni la inmensa mayoría, que el comportamiento de la sustituta de la DAO en funciones está siendo ejemplar", confiesa.

Por último, "lo que estamos conociendo, y tiene derecho a la presunción de inocencia por supuesto, me está pareciendo grave, obsceno y asqueroso. Que una persona que está al frente de un cuerpo para protegernos a todos y todas haya hecho esto con un vehículo oficial, oficinas públicas...me parece de una gravedad enorme".