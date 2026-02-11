Según afirma el portavoz de Más Madrid, han surgido "teorías conspiratorias" al haberse publicado dos carteles distintos en los que aparece en distinto lugar

Para anunciar el acto en el que participarán Gabriel Rufián y Emilio Delgado y que será conducido por Sarah Santaolalla en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 18 de febrero.

Para anunciarlo, la analista política publicó un cartel en el que aparecían el portavoz de ERC en primer lugar y Emilio Delgado en último, mientras que el publicado por el colaborador de 'Todo es mentira' aparece el mismo con otra fotografía y estando él en primera posición. Este hecho ha generado "teorías conspiratorias" que el portavoz de Más Madrid ha aclarado en el programa de Risto Mejide.

Emilio Delgado desmiente las teorías sobre el cartel

Para que quede más claro el objeto de las teorías, Risto Mejide expone en el programa los dos carteles que han sido comentados puesto que en el publicado por él se ha puesto el primero de los tres y se ha cambiado la camisa: "¿Qué mensaje quieres darnos aquí?"

Para entenderlo, el colaborador cuenta la secuencia del grupo de WhatsApp del cartel que comparten los tres: "Es súper fácil". Lo primero que sucedió es que Emilio Delgado hizo un cartel, pero no les gustó, de hecho "les pareció horrible", por lo que Rufián se ofreció a hacer uno alternativo. Fue entonces cuando le colocó en la otra posición y con una fotografía que no convencía al portavoz de Más Madrid.

El colaborador le pidió que la cambiase, pero Sarah Santaolalla "ya había colgado el primer cartel". "Luego el que sacamos fue el último porque la foto me gustaba más, nada más", aclara el político.

Por esta razón, confiesa: "Me parece flipante es la cantidad de conspiraciones que se han visto en esa coincidencia". Y es que, según señala, le han llegado comentarios que afirman: "Emilio ha impuesto que le pongan el primero en el cartel y no sé qué". Sin embargo, todo reside en una cuestión de gustos: "A mí me gusta más esa". Además, Laila Jiménez añade a la conversación la importancia de la comunicación política.