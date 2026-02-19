Pablo Echenique desvela por qué se han sucedido las bajas en Vox y Podemos

Pablo Echenique, crítico con Gabriel Rufián y Emilio Delgado: "Su estrategia es el miedo a la extrema derecha"

El debate político en 'Todo es Mentira' abordó la reciente salida de Javier Ortega Smith y la comparó con las bajas que, a lo largo de los años, también se han producido en Podemos y en Vox. La reflexión que sobrevoló la mesa fue clara: en partidos con liderazgos muy definidos, las tensiones internas por el poder suelen acabar en rupturas.

La marcha de Ortega Smith, uno de los rostros más reconocibles de VOX desde su fundación, ha vuelto a poner el foco en la evolución interna del partido liderado por Santiago Abascal. Aunque el propio Ortega Smith llevaba tiempo distanciado de la dirección nacional, su salida simboliza un nuevo ajuste en el núcleo fundador de la formación.

Durante el programa se compararon imágenes de los actos fundacionales de Vox con la situación actual del partido, señalando que varios de los dirigentes que aparecían en aquellas fotografías ya no forman parte del proyecto. El paralelismo se extendió a Podemos, donde también varios de sus fundadores han abandonado la primera línea política tras discrepancias estratégicas o luchas internas.

Echenique desvela su opinión

La interpretación compartida en la mesa apuntó a un patrón común: “Querían mandar y no mandaban. Y por eso se acaban yendo”, explicaba Echenique. Es decir, cuando en estructuras muy jerarquizadas algunos dirigentes pierden peso o capacidad de influencia, optan por abandonar el proyecto.

En el caso de Vox, además del liderazgo visible de Abascal, se destacó la influencia orgánica de perfiles como Kiko Méndez-Monasterio dentro de la estructura del partido. También se mencionó a Gabriel Ariza como una figura con peso en el entorno mediático vinculado a la formación.

Los colaboradores subrayaron que Vox atraviesa distintas tensiones internas, algunas relacionadas con el control de espacios estratégicos como el voto joven, donde la formación ha logrado resultados significativos en los últimos ciclos electorales.

En cuanto al futuro político de Ortega Smith, se puso en duda su posible encaje en el Partido Popular, al considerarse que su perfil ideológico es difícilmente integrable en la actual estrategia de los populares, como explicaba Chicote. En cambio, se recordó que el nombre de Iván Espinosa de los Monteros sí ha sido vinculado en ocasiones a posibles movimientos hacia el espacio del PP.