El político de 'Mas Madrid' da sus impresiones tras el acto de izquierdas con Gabriel Rufián

Pablo Echenique, crítico con Gabriel Rufián y Emilio Delgado: "Su estrategia es el miedo a la extrema derecha"

El dirigente de Emilio Delgado valoró de forma muy positiva el acto celebrado para impulsar una posible articulación conjunta de la izquierda y aseguró que lo vivido fue “muy ilusionante”. A su juicio, la convocatoria demostró que “hay muchísima gente que no quiere bajar los brazos y entregar el país a un bloque reaccionario”, reconocía el político.

Durante su intervención en televisión, Delgado defendió que el encuentro evidenció que existe “pulso y fibra” en el electorado progresista, desmontando la idea de que la ciudadanía no está movilizada: “Se les han acabado las excusas”, señaló en referencia a quienes dudaban de la capacidad de movilización.

Representación diversa, pero no un acto de siglas

Aunque algunos partidos no respaldaron formalmente la convocatoria, Delgado subrayó que sí hubo presencia de distintas formaciones. Mencionó la asistencia de representantes de Izquierda Unida, de los comunes y de cargos públicos de Más Madrid, formación a la que pertenece.

La ausencia de algunos líderes, como Mónica García que, según explicó, tenía otro compromiso, o de Yolanda Díaz, fue objeto de debate en el plató. Delgado restó importancia a esas ausencias y afirmó sentirse “muy contento y satisfecho” por la participación lograda. También se aludió a declaraciones de dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya, como Oriol Junqueras, que marcaron distancias respecto al acto, enmarcándolo en opiniones personales.

El debate sobre la fórmula electoral

Uno de los puntos más comentados fue la propuesta lanzada por Gabriel Rufián, quien planteó que en cada provincia concurra únicamente la candidatura de izquierdas con más opciones para evitar la fragmentación del voto y frenar a la extrema derecha.

Delgado matizó esa idea y apostó por una “geometría variable”, adaptada a la realidad de cada territorio. Puso como ejemplo que en la Comunidad de Madrid, Más Madrid ha logrado situarse por delante del Partido Socialista, lo que, en su opinión, demuestra que no existe una única fórmula válida para todo el país.

También mencionó el papel de fuerzas territoriales como Compromís en la Comunidad Valenciana o el Bloque Nacionalista Galego en Galicia, subrayando que en aquellos lugares donde una fuerza progresista es claramente hegemónica no tendría sentido multiplicar candidaturas.

Llamamiento a la unidad frente a la derecha

Más allá de las fórmulas concretas, Delgado insistió en que el objetivo prioritario es evitar un gobierno de “extrema derecha” y que los partidos deben asumir la responsabilidad de canalizar la movilización social en una propuesta política eficaz.

“El día 21 hay otro acto en el que los partidos tienen que explicar cómo van a articular la participación de millones de personas”, apuntó, recalcando que, en su opinión, “se han acabado las chorradas” y es momento de alcanzar acuerdos amplios.

Con todo, el dirigente de Más Madrid evitó entrar en debates específicos sobre otras provincias y defendió que cada territorio debe abordar la cuestión desde una óptica federal y respetuosa con sus propias dinámicas políticas.