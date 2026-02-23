Aunque Anasagasti asegura que el 23F "fue un golpe en nombre del rey", José Manuel García-Margallo lo desmiente porque el rey nunca se lo confesó y, de haberlo hecho, no lo diría

Risto Mejide desvela en 'Todo es mentira' el tono de llamada que tenía el rey Juan Carlos I: "Mi cabeza se queda con estas cosas"

45 años después del golpe de Estado del 23 de febrero Antonio Tejero, Pedro Sánchez informa a través de su perfil en la red social 'X' que se desclasificarán los documentos sobre este hecho histórico para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Razón por la cual Risto Mejide bromea con José Manuel García-Margallo en 'Todo es mentira', dejándole caer que tras la publicación de esta noticia, debe haber habido "un seísmo de magnitud 7 en Abu Dabi".

"Estoy seguro de que no ha habido ninguno", contesta el colaborador, quien narra en el programa cómo vivió él en el hemiciclo este momento, y desmiente de una manera llamativa para el presentador que el rey emérito estuviese involucrado en el golpe tal y como apunta Iñaki Anasagasti y numerosas teorías conspiratorias.

Margallo desmiente que el rey le confesara estar involucrado en el 23F

Cuando el exsenador del PNV interviene en el programa de Risto Mejide, puntualiza que "esto no fue un golpe contra el rey, sino fue un golpe en nombre del rey". Algo sobre lo que Margallo apunta que siempre han discrepado, por tanto, añade: "No va a ser el día que hoy corrija mi posición". De hecho, solo lo haría si "de esos papeles se deduce que hubo una intervención del rey" dado que hasta el día de hoy "la única percha de la que se ha colgado esa tesis fue la famosa reunión en Lérida en que, por cierto, no estuvo nadie del gobierno de UCD, si del Partido Socialista Obrero Español con Enrique Mújica, que luego fue ministro de Justicia con Armada, en que Armada transmitió la idea de que el rey estaba estaba en la idea de reemplazar a Suárez".

Sin embargo, insiste: "Yo hablé muchas veces con el rey en los tiempos posteriores sobre este tema y siempre me desmintió que él tuviese nada que ver con ese golpe de Estado y yo francamente le creo. Desde luego me consta que hubo una intervención muy firme de don Juan, padre del rey, que dijo que tenía que oponerse con todas sus fuerzas a un golpe de Estado, entre otras cosas porque recordaba 1ue había sido el golpe de estado de Primo de Rivera en el 23, el que le costó la corona al padre de don Juan".

No obstante, Risto Mejide le recuerda que estos documentos se desclasificarán y podría aparecer alguna evidencia que no se haya visto hasta el momento y que podría involucrar al rey emérito. Por esta razón, apunta: "Yo no puedo aventurar opiniones porque no he visto los documentos". Y es que el presentador no termina de creerse la versión del colaborador porque "si hubiera participado en el intento de golpe de Estado, es lógico que lo negases si después fuera cierto".

Sin embargo, Margallo considera que "no tiene por qué" negar Juan Carlos I su participación en el golpe de Estado porque "en las conversaciones que hemos tenido, han sido muchas, se abordaron temas realmente íntimos y me los contó". Además, "él sabe que, aunque me hubiese dicho que él hubiese participado en este tema, yo jamás lo hubiese confesado", añade. Una explicación con la que Risto Mejide se carga de razón: "Si te lo hubiera dicho, nos acabas de decir que efectivamente no lo dirías". "Pero no lo ha dicho. Lo hubiese dicho con menos énfasis", insiste el colaborador.

"El polígrafo de Margallo consiste en el énfasis que ponga en la frase. Tenemos el teléfono de Conchita, cuidado", bromea el presentador.