Fernando Valladares explica el motivo por el que los científicos no toman la decisión de formar un partido político

Pilar Rahola y Fernando Valladares cargan contra María Pombo y su discurso contra los lectores: "Es una exhibición pública de la ignorancia"

Compartir







Ante la situación en el Partido Popular, cuya dirección ha desautorizado a María Guardiola en las mesas de negociación con Vox en Extremadura, y la alianza de la izquierda que incluye Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid, a Risto Mejide se le ocurre lanzarle una propuesta a Fernando Valladares en 'Todo es mentira': "¿Por qué los científicos no montáis un partido político?".

Sin embargo, la reacción del presentador al abrir los ojos demuestra que no se esperaba su respuesta: "Ya me lo han propuesto y más de una vez lo hemos pensado". Y, aunque el presentador asegura que lo dice "en serio", el científico señala: "No está el horno para bollos en el sentido de que cuando se abre un programa electoral de más de una o dos palabras, nadie lo lee". "No, pero a mi me dices que los científicos han montado un partido político y no necesito leer el programa porque no lo voy a entender. Pero digo, esta gente sabe de lo que habla", bromea Risto Mejide.

No obstante, existe un motivo de peso por el que realmente no toman la decisión de meterse en política.

"Salimos escaldados"

El papel mayoritariamente de los científicos "todavía" es de asesoramiento, señala el colaborador. "De hecho, cuando nos metemos en política salimos escaldados porque, como todo, hay una profesión y la profesión política también hay que enseñarla y aprenderla", explica Fernando Valladares.

Aún así, al presentador le sigue pareciendo buena idea "aunque sea para dar un poco por saco en el Congreso". "Yo te digo una cosa, os presentáis y algún escaño sacáis. Fijo", insiste Risto Mejide. "Piensa a qué precio porque a lo mejor estamos perdiendo mucha comba de asesorar a más de un partido", justifica el científico. Además, asegura que los políticos ya de por sí no les suelen escuchar "pasada la cuarta o quinta palabra de una frase ya no te está escuchando nadie".