Lara Guerra 24 FEB 2026 - 16:55h.

Laura Ballester amplia las informaciones que giran en torno a la jueza de la DANA y su solicitud para imputar a Mazón

Laura Ballester, periodista de 'El Levante' comparece en el directo de 'Todo es mentira' para detallar las últimas informaciones sobre la DANA de Valencia y Mazón: y es que la jueza encargada del proceso pide al Tribunal Superior de Justicia que impute a Mazón por su actuación el día de la riada.

En primer lugar, Laura explica que "la jueza de la DANA, Nuria Ruíz se basa en una grosera negligencia por esa falta de dedicación que Mazón le prestó a la DANA durante el 29 de octubre. Viene a decir que una emergencia no se puede dirigir desde un restaurante en el que pasó cinco horas. La responsabilidad era en cascada. Según avanzaba el día los dos investigados, el secretario autonómico de emergencias y después la jueza de la DANA dirigieron esa emergencia y en todo momento se consultaba a Mazón con quien deja de hablar y de intercambiar mensajes, pero sí lo hace con su jefe del gabinete".

Asimismo, la periodista asegura que "esos mensajes han sido finalmente decisivos, los que intercambió José Manuel Cuenca (exjefe de gabinete de Mazón) con Salomé Pradas (exconsellera de Emergencias); que fue esta última quién los filtró. Han sido decisivos para que la jueza diga que Cuenca hablaba por boca de Mazón y el que intervino en el envió que la jueza considera erróneos y tardíos.

Laura Ballester: "La Audiencia también ha decidido que vaya a juicio Mónica Oltra"

De nuevo reitera en los destacados mensajes producidos durante la DANA: "Los mensajes del jefe de gabinete, uno de ellos se hizo famosos por el tono paternalista al decir 'de confiar nada', que se lo quitara de la cabeza, que quién tiene la competencia para hacer eso es Pilar".

Por último, explica que "la jueza le ha ofrecido en tres ocasiones la posibilidad de ir como querellado, pero él ha declinado comparecer. Llega un momento en el que la jueza ha tenido que mantener un equilibrio complicado por el que tenía que reunir indicios contra él pero sin poder investigarlo. Aún queda un centenar de declaraciones, pero es una opinión personal. Hoy ha sido bastante inesperado y ha decidido elevar esto para que sea el TSJ quién decida si se debe de investigar o no a Carlos Mazón. Asimismo, recuerda otra noticia y es que "la Audiencia también ha decidido que vaya a juicio la exvicepresidenta y exconsejera Mónica Oltra".