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Un muñeco gigante de 7 metros de Benjamín Netanyahu, relleno de 14 kilos de pólvora. Es el personaje que simboliza el mal y el pecado en la tradicional fiesta de la Quema de Judas de El Burgo, en Málaga. Los vecinos cargan contra él, estallan las tracas, gritan, aplauden y vitorean su destrucción. La alcaldesa defiende que es un “no a la guerra y al genocidio”, una forma de protesta, una fiesta que está condenando el mal hacer año tras año, señalando y castigando a distintas figuras públicas.

'En boca de todos' habla con Dolores Narváez, alcaldesa de El Burgo, sobre la quema del muñeco gigante de Netanyahu: "Es una tradición que se viene haciendo desde los años 40 y supone quemar todo lo malo después de toda la Semana Santa, y el Domingo de Resurrección pues resucita el hombre bueno".

Alcaldesa de El Burgo: "Otros años hemos quemado la violencia machista, hemos quemado la pederastia, la corrupción"

Dolores explica el motivo por el que se ha elegido al primer ministro de Israel: "En este momento decidimos que el ‘no a la guerra’, el genocidio… Otros años hemos quemado la violencia machista, hemos quemado la pederastia, la corrupción, también se ha quemado el terrorismo".

Además, aclara el gasto que tiene esta fiesta: "En torno a los 2.000 euros por la pólvora del Judas, luego son voluntarios los que hacen el muñeco. Con esto recibimos muchísimos visitantes, se nota la afluencia de público ese fin de semana, en los bares, comercios…".