Un concejal del PP cuenta ya con más de 1.600€ en multas por interrumpir en los plenos del ayuntamiento

Agreden brutalmente al sacristán de Azuaga (Badajoz) por intentar impedir la procesión de un brujo: “Me tiraron al suelo y me apalearon, como en una película”

Compartir







Rubén Sánchez, alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para explicar por qué pone multas a los concejales de la oposición que no cumplen con las normas en los plenos del ayuntamiento. Una costumbre que le ha hecho ganarse el título de ‘dictador’ por parte de la oposición.

Las interrupciones y las salidas de tono en los plenos del ayuntamiento de Serranillos del Valle (Madrid) se pagan y se pagan muy caro. Rubén, el actual alcalde de la localidad ha sido acusado de ‘dictador’ por sancionar en repetidas ocasiones a sus rivales del Partido Popular en los plenos del ayuntamiento. Una actitud que asegura que es completamente legal y que está establecida por el BOE desde julio de 2024. Medidas que implantó el anterior alcalde.

Rubén Sánchez ha mostrado en directo la publicación del BOE de julio de 2024, cuando él todavía no era alcalde, en la que el edil anterior estableció estas multas de 500€ en caso de insultos y de 100€ si se alteraba el orden establecido durante los plenos. Incluso, se estableció la posibilidad de expulsar a los presentes si la situación era incontrolable.

La oposición asegura que “Maneja la situación a su antojo porque solo se puede hablar de lo que él quiere”. Multa por aquí, multa por allá, el alcalde de Serranillos del Valle (Madrid) se ha convertido en la DGT de los plenos, administra sanciones a todos los que interrumpen sus intervenciones y utiliza con gran ligereza las multas. “Yo lo que intento es moderar los plenos del ayuntamiento. No es de recibo que me estén interrumpiendo todo el rato, el presidente y el moderador del pleno soy yo…”, ha asegurado Rubén Sánchez, alcalde de: “Un partido independiente, TDS (Transparencia, democracia, Serranillos) tengo ocho concejales de once… Hemos salido tres veces, es un partido de vecinos…”

Juan Quintana, el concejal del PP, es uno de los denunciantes de lo que sucede en los plenos y Sánchez asegura que él no es un dictador: “Asegura que el problema es que su opositor, no tiene la formación suficiente y no sabe cómo se gestiona el acta del pleno”.

Nacho Abad ha querido saber si estaba casado y el alcalde le ha dejado claro que era padre de dos hijos y que en su casa tenían que mantener el respeto para que también lo tuvieran en el colegio eso sí: “En mi casa se habla de lo que mi mujer quiere”.

Juan Quintana tiene multas en el pleno por valor de 1.600€

Juan Quintana, concejal del Partido Popular, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para desmentir la versión del alcalde. Asegura que han modificado las actas sin contar con su autorización. Nacho Abad ha querido saber cuántas multas le había puesto: “El antiguo alcalde me puso 500€ que está en un contencioso y en esta creo que me han puesto tres de 200€, más otras dos de 500€, he perdido la cuenta…”.

Al saber que las multas al concejal popular superaban los 1.600€, el presentador le ha pedido al alcalde que le retirara las multas y Sánchez ha bromeado: “En el pleno de Serranillos no se paga, se factura, ahora que está de moda Shakira… Lo que hay que ser respetuoso y educado, y eso no pasaría”.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ