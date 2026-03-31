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‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta las calles del municipio de Azuaga en Badajoz para conocer todos los detalles de la supuesta agresión a los devotos de un cristo en procesión porque no está bendecido por el párroco del pueblo. Un conflicto vecinal en el que el sacristán del pueblo resultó herido.

Tras ver las impactantes imágenes de dos grupos de personas enfrentadas a puñetazos durante una procesión en las calles del pueblo de Azuaga (Badajoz), ‘En boca de todos’ ha querido conocer las dos versiones del conflicto. Alberto, el sacristán, asegura que él salió a protestar porque no es un paso bendecido y que se trata de un acto cultural. Marta, una vecina seguidora del cristo en procesión, asegura que los hechos no se produjeron así.

Asegura que ellos tenían permiso para salir en procesión y que fue el sacristán y otros vecinos los que comenzaron el conflicto. Una protesta que según el sacristán era pacifica y simplemente tocaron pitos y cencerros, cuando el cristo estaba delante de la iglesia. Todo estalla porque no está bendecida porque el párroco del pueblo y están en contra del dueño del paso, que es un brujo, que está contra la iglesia y no consideran oportuno que le den permiso para salir en procesión y menos en Semana Santa: “Vamos a protestar para mostrar nuestra disconformidad con que se utilicen imágenes pseudorreligiosas para conseguir su beneficio… Los cultos públicos de carácter religioso deben estar consensuados con la iglesia”.

Todavía con lesiones visibles, Alberto, el sacristán ha explicado cómo sucedieron los hechos: “Me tiran al suelo, antes me rompieron la trompeta, me amenazaron con barras de hierro, me dieron empujones… Estoy en el suelo y hay seis o siete personas, como en las películas, linchándome a patadas… Tengo un esguince de rotula, no puedo casi moverme…”.

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Marta, seguidora de Alberto, el brujo, asegura que ellos no hacen daño a nadie y que su imagen está bendecida: “Estoy a favor, no les importa a lo que se dedique Alberto, él no hace nada a nadie… Rompió la imagen y le dio un cabezazo a un hombre ciego y le rompió las narices, está operado. Él también dio un puñetazo al capataz, a él no le importa a qué se dedica Alberto… Las imágenes están bendecidas, pero no por el párroco de allí”.

Ante la acusación, el sacristán ha reaccionado con humor: “Es impresionante que desde el suelo sea capaz de cargarme a tres o cuatro personas, pero debe ser el poder que tengo y eso que no soy grupo…”, pero la vecina asegura que está todo grabado y que le tuvieron que tirar al suelo: “Ni la policía local podía con él”.

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‘En boca de todos’ ha tenido acceso a las imágenes que Alberto, el brujo, publica en sus redes sociales. Unas publicaciones en las que asegura tener poderes y realizar todo tipo de magias. Marta le ha defendido y ha explicado que él tiene es don, y que ayuda a la gente que va a pedirle sus servicios.

Fabiola Etayo ha conseguido entrar en casa de Alberto, el brujo, pero estaba muy ocupado y no ha querido salir en cámara, pero sí nos ha dejado ver el cristo del paso y la cruz, que según dice, le rompió el sacristán.

Alberto, el brujo abandona la conexión tras un enfrentamiento con Andrea Levy: “Me da mucha pena, Nacho”

Minutos más tarde, Fabiola Etayo ha conseguido hablar con Alberto, el brujo, un hombre que es astrólogo y maestro espiritual, y dos de los agredidos supuestamente por el sacristán. Asegura que las imágenes hablan por si solas: “Esto ha sucedido porque dice que yo soy brujo”. Nacho Abad ha querido saber si era verdad que era brujo y Alberto, le ha explicado que era así: “Me dedico a la magia roja, magia de amor y a la magia verde”. Tras escuchar los argumentos del maestro espiritual, Andrea Levy ha entrado en un intercambio de palabras con él sobre temas legales y el brujo ha abandonado indignado la intervención: “Nacho me da mucha pena, con lo buen profesional que eres, que te rodees de este tipo de gente”.

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