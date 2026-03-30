Adrián, el joven agredido, sobre la agresión: “Mi pareja fue a ayudarme, redujeron a mi pareja, pasó todo en cuatro minutos…”

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El concierto de Yurena en Madrid tuvo un final agridulce. Los vigilantes de seguridad, aparentemente sin motivo, protagonizaron una brutal agresión a una pareja de asistentes. Las imágenes muestran la agresión y la versión de los testigos también denuncia la violencia de los trabajadores.

“Uno de seguridad pequeñito sacó la porra y se lío a porrazo limpio con uno de vosotros. Y directamente lo cogió del cuello para intentar reducirlo y ya directamente el compañero de seguridad que iba con él le ayudó a intentar tiraros al suelo y el otro amigo intentó meterse en medido en plan ¡Soltadlo!” y “Vineron los otros cuatro seguridades a ayudarles a reduciros ya vinieron lanzándose pierna en aire, lanzándose a patadas. Fue terrible… Y cuando estabais reducidos seguían pegándoos…”, son las declaraciones de varios testigos de la brutal agresión.

Lo que comenzó como una noche de concierto, terminó en una noche de pánico, sobre todo, cuando agarraban con fuerza del cuello a uno de los jóvenes agredidos. Los testigos que temían por su vida pedían que llamaran a la policía.

Adrián, víctima de la agresión, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’, para explicarnos cómo sucedieron los hechos: “Estamos destrozados, físicamente y psicológicamente”. Ha intentado describir cómo se produjo la agresión: “En la zona de delante estaba la zona de fan y se podía ir a ver a los artistas, es lo que íbamos… Noto que alguien me agarra por detrás, según el testigo intentaban desalojarnos, yo reacciono de forma natural cuando no te esperas que te agarren e hice así, lo tomaron como un acto de violencia, me redujeron, me agarraron del cuello, me tiraron al suelo… Mi pareja fue a ayudarme, redujeron a mi pareja, pasó todo en cuatro minutos…”.

Todavía con el miedo y el dolor en el cuerpo, Adrián ha explicado cómo vio que cuatro hombres de seguridad vinieron hacía ellos dando patadas: “Comenzó la homofobia”. Ante esta declaración, Nacho Abad ha querido saber si creía que les había agredido por ser homosexuales y Adrián lo ha tenido claro porque mientras les golpeaban, les gritaban: “Te voy a matar puto maricón, os vais a enterar, maricones”.

Asegura que nadie se ha puesto en contacto con ellos ni nadie les ha pedido perdón y que han pedido a la empresa organizadora que condenaran la agresión en redes sociales.

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