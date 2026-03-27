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El marido de Aisha contrata a dos sicarios, que se presentan en la casa y le prenden fuego con un líquido que todavía no ha sido identificado. La mujer, temiendo por la vida de su bebé, antes de desvanecerse realiza una llamada al 112 con el único objetivo de protegerle.

'En boca de todos' ha tenido acceso en exclusiva a la llamada de angustia de esta mujer para salvarse ella y salvar a su bebé. En la conversación pide socorro y, en un primer momento, explica que se ha quemado, pero más tarde, con las preguntas del personal de emergencias, logra detallar mejor lo ocurrido: "Alguien me ha quemado, me han prendido fuego encima de mí".

Los presuntos sicarios y el marido de Aisha están detenidos

La mujer permanece ingresada en la UCI, con el 50 % del cuerpo quemado. La Guardia Civil de Tres Cantos ha detenido a los dos presuntos sicarios y al presunto autor intelectual del ataque, el marido de la víctima.

Además, el programa ha podido hablar con Hamza y Miguel Ángel, el hermano y el abogado de Aisha, quienes explican que no es la primera vez que el marido intenta acabar con la vida de Aisha: "Estando ingresada, también mandó asesinar a su mujer en el hospital. Y en noviembre intentó envenenarla, ella lo grabó con su móvil, y se veía cómo él le echaba algo en el café".