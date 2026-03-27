Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos, tras su detención: "Cualquier día aparezco con un tiro en la cabeza"

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Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos, fue detenido tras negarse a identificarse. Fue arrestado junto a otras seis personas, acusado de atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones. Tras ser trasladado a comisaría, numerosas personas se concentraron en el exterior, donde se manifestaron, asegurando que se trataba de una detención racista y exigiendo su puesta en libertad. Horas más tarde, entre aplausos y vítores, Serigne fue puesto en libertad.

'En boca de todos' ha podido hablar con el exdiputado tras su detención: "Los vecinos en ningún momento se lanzaron contra los policías, lo que estaban haciendo era preguntar y decir que yo soy vecino. Cualquier día aparezco con un tiro en la cabeza".

Además, añade que no es la primera vez que le ocurre: "Me detenían siendo cargo público y todo eso está registrado. Lo que denunciamos ha llegado hasta la puerta de mi casa, ayer se vio la violencia que usó la policía sin ningún motivo".

Portavoz de JUPOL: "La Delegación del Gobierno corrobora y apoya la intervención policial"

El programa también ha hablado con Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, quien ha opinado sobre las palabras de Serigne: "Me hacen bastante gracia, no veía a nadie victimizarse tanto desde Rubiales. Lo que cuenta no es cierto, él lo que hizo fue huir de una intervención policial; si hubiera colaborado como la persona que iba con él, le habrían identificado y la intervención se habría terminado. Hizo caso omiso de las indicaciones, no se identificó y golpeó a uno de los policías".

Por último, Ibón explica que la actuación policial ha sido apoyada por el Gobierno: "La Delegación del Gobierno corrobora y apoya la intervención policial y aquí lo que hay es una campaña y un discurso político: quieren criminalizar y deshumanizar a la Policía Nacional y Serigne es el máximo exponente".