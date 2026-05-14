Loles León recuerda su tenso encuentro con Madonna: “Se pensaba que era la única artista”

Practica Cuatro 14 MAY 2026 - 00:00h.

Loles León recuerda el enfrentamiento que tuvo con la cantante

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Loles León, junto a los treinta reporteros de ‘100 % Únicos’, recuerda el día en que actuó en una fiesta de Madonna y el tenso enfrentamiento que vivió con la cantante.

Loles León explica cómo acabó actuando en una fiesta de Madonna: "Vino aquí y se pensaba que era la reina de Chanticleer, y yo también soy la reina de Chanticleer. Vino a actuar, conoció a Pedro Almodóvar e hizo una fiesta, y Pedro nos dijo que íbamos a cantarle y de todo".

Loles León, sobre la fiesta de Madonna: "Salí a cantar y ella estaba de espaldas, hablando con gente"

Además, comenta el momento en el que tuvo el enfrentamiento con la artista: "Había un pequeño escenario, una tarima, y ella estaba ahí en medio. Salí a cantar y ella estaba de espaldas, hablando con gente. Paré la canción y le dije en inglés: ‘You, look at me. Madonna, look at me, because I am here working for you’".

Loles León explica qué fue lo que le respondió Madonna: "Ella dijo: ‘Las españolas cómo sois, lleváis siempre el clavel en la boca’. Y yo le dije: clavel no, la navaja sí, así que mucho cuidado conmigo. Pero mírame, tienes que tener educación, que hay una artista cantando para ti. A ver si te piensas que eres la única artista".