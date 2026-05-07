Dani Martín explica por qué El canto del loco no ha vuelto: "Cada uno siguió su propio camino"

Practica Cuatro 07 MAY 2026 - 00:30h.

Dani Martín explica por qué el grupo nunca volvió a reunirse

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

Compartir







Dani Martín se sienta con los treinta 'reporteros únicos' de ‘100 % Únicos’ y responde a todas sus preguntas. Durante el encuentro, el cantante recuerda junto a ellos su etapa al frente de El canto del loco, una de las bandas más emblemáticas del pop español.

Dani explica si existe alguna posibilidad de que el grupo vuelva a reunirse: "Hice un homenaje a El canto del loco, grabé un disco y estoy muy orgulloso de él. Es uno de mis discos favoritos y se llama 'No, no vuelve'. Creo que el título resume muy bien el sentimiento de los tres, David, Chema y el mío. Nunca nos hemos llamado para hablar de una posible vuelta ni de hacer una gira juntos. Sinceramente, a ninguno de los tres nos ha interesado ese dinero, que podría venirnos muy bien, pero siempre ha pesado más ser honestos con nosotros mismos y seguir el camino que cada uno decidió tomar".

PUEDE INTERESARTE Ana Rosa Quintana repasa su carrera en televisión: de su entrevista más difícil a las amenazas recibidas

El cantante también recuerda una propuesta que recibió tras la disolución del grupo: "Una vez me llamó un señor por teléfono para ofrecerme un concierto de El canto del loco en un estadio de fútbol. Tal vez fui un poco tajante, pero se lo dije con todo el cariño: 'Ni tú tienes dinero para que eso suceda ni yo tengo ganas, así que olvídate'. Creo que a ninguno de los tres nos ha apetecido volver, y por eso El canto del loco no ha regresado ni creo que lo vaya a hacer".

Dani Martín, sobre su canción 'Cero': "Representa el final de El canto del loco y el comienzo de mi carrera en solitario"

Además, Dani Martín explica el significado tan especial que tiene para él la canción 'Cero', clave en su carrera en solitario: "Esa canción lo significa todo para mí. Habla de la ruptura de una pareja, pero con la perspectiva de los años también representa el final de El canto del loco y el comienzo de mi carrera en solitario. Todo vuelve a empezar otra vez: empiezo a hacer teatros que me cuesta llenar, plazas de toros en las que cuesta vender entradas, y tengo que volver a convencer al público de que estoy aquí y de que tengo cosas que contar".