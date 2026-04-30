Ana Rosa Quintana repasa su carrera en televisión: de su entrevista más difícil a las amenazas recibidas

Practica Cuatro 30 ABR 2026 - 00:55h.

Ana Rosa desvela las amenazas que sufrió por tratar muchos temas de maltrato

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Ana Rosa Quintana se sienta con los 30 'reporteros únicos' de '100% Únicos' y responde a todas sus preguntas. Los reporteros se interesan por su trabajo en televisión.

Ana Rosa habla de cómo ha evolucionado su trabajo en la televisión: "La televisión es muy parecida a la radio. Antes, en televisión, tú ibas, grababas una entrevista y, cuando la montaban, casi ya había pasado la noticia cuando la podías emitir. Ahora hacemos la vida en directo, con imagen, y eso es fantástico. Además, me encanta el trabajo en equipo, me gusta mucho trabajar con mis compañeros".

También explica que actualmente está muy contenta con el programa que hace: "Me gusta mucho la política, me gusta mucho la actualidad y me gusta que cada mañana sea distinta y no saber lo que va a ocurrir".

Ana Rosa Quintana: "Un día amaneció en el buzón de mi casa una amenaza de que iban a quemar mi casa con mis hijos dentro"

Uno de los' reporteros únicos' le pregunta cuál ha sido su peor y su mejor entrevista, y Ana Rosa confiesa: "La peor fue, creo yo, en un directo en un teatro. Teníamos que entrevistar a una persona y yo me equivoqué: me fui con el micrófono y, de repente, me di cuenta de que el chico era sordomudo. Claro, ¿Cómo salíamos de ahí? Pero ese chico fue tan maravilloso que hizo el esfuerzo de intentar hablar, con una generosidad que yo me quería meter debajo de un ladrillo. Y la mejor, espero que sea la que haga mañana".

Por último, Ana Rosa explica cuándo recibió amenazas por su trabajo: "Me ocurrió una vez en un programa que hacía por la tarde. Estábamos tratando muchos temas de maltrato, recogimos muchísimas firmas y las llevábamos al Congreso para que se hiciera una ley. Un día amaneció en el buzón de mi casa una amenaza de que iban a quemar mi casa con mis hijos dentro. Se lo llevé al director de seguridad de la cadena y, durante un tiempo, me pusieron un escolta".