Ana Rosa Quintana se sincera sobre cuando tuvo cáncer por segunda vez: “Siempre pensé que me iba a curar”

Practica Cuatro 30 ABR 2026 - 00:40h.

Ana Rosa Quintana recuerda su segundo diagnóstico de cáncer de mama

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Ana Rosa Quintana se sienta con los 30 'reporteros únicos' de '100% Únicos' y responde a todas sus preguntas. La presentadora habla de uno de los peores momentos de su vida, cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

Ana Rosa habla de cuando le diagnosticaron cáncer de mama por segunda vez: "Me dio fuerza para afrontarlo mi familia y mis compañeros, porque esto siempre ocurre de un día para otro: tú estás bien, te vas a una revisión y, de repente, te dicen que tienes cáncer, y además un cáncer complicado, de mama. La verdad es que no he tenido miedo en ningún momento, siempre he pensado que me iba a curar y, al final, dije: 'Mira, estamos en manos de la ciencia y de Dios'".

Además, desvela el apoyo que recibió por parte de sus compañeros: "Todos los días, durante los meses que yo estuve de baja con la quimioterapia, la radioterapia y las intervenciones, Joaquín Prat, Patricia, Ana Terradillos… mis compañeros, todos los días, me mandaban un mensaje. Me he sentido muy arropada por mi familia y muy cuidada".

Ana Rosa Quintana: "El primer diagnóstico estaba en un estadio en el que todavía era dudoso si se consideraba cáncer o no"

Por otro lado, comenta por qué sí hizo público el segundo diagnóstico y no el primero: "El primer diagnóstico estaba en un estadio en el que todavía era dudoso si se consideraba cáncer o no. El segundo ya era más complicado y, además, me tenía que dar quimio. Yo creo que está bien retirarse y cuidarse. Hay muchas mujeres que nos están viendo y que posiblemente estén en ese momento, o tengan cáncer o lo hayan tenido en su familia, y es importante que vean que, gracias a Dios, muchos se curan".

Andrea Rodríguez, una de las 'reporteras únicas', le ha hecho un regalo a Ana Rosa: una flor de papel de color rosa, y le explica por qué se la ha hecho: "Esta flor rosa es para ti porque, además de que te llamas Rosa, representa la lucha contra el cáncer de mama. Es un recordatorio de que ganaste la batalla y de la fuerza tan grande que tienes. También es un homenaje a todas las mujeres que hoy están luchando".