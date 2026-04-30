La vida más privada de Ana Rosa Quintana: del día que conoció a su marido a su faceta como madre de mellizos

Practica Cuatro 30 ABR 2026 - 00:30h.

Ana Rosa Quintana se abre sin filtros y comparte cómo conoció a su marido y cómo fue la experiencia de convertirse en madre de mellizos

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Ana Rosa Quintana, como invitada de '100% Únicos', recibe las preguntas de nuestros 'reporteros únicos' sin ningún tipo de filtro, incluso aquellas que nunca ha querido responder.

Ana Rosa desvela cómo conoció a su marido: "Os digo una cosa, yo nunca hablo de estas cosas, pero contigo cómo no voy a contestar. Yo conocí a mi marido en Sevilla. Fui a Sevilla a trabajar y, a través de una amiga en común, lo conocí. Fue un flechazo. Era la primera vez que pisaba la Feria de Sevilla, el primer sitio al que fui, y ahí estaba este moreno".

Ana Rosa Quintana: "Lo que me gusta de él es que es una persona maravillosa, que es un hombre muy inteligente, que es un padre magnífico"

Además, explica qué es lo que más le gusta de él: "Lo que me gusta de él es que es una persona maravillosa, que es un hombre muy inteligente, que es un padre magnífico y que creo que hacemos equipo. Él es ingeniero, no tiene nada que ver con mi profesión, y que él entienda la mía y yo la suya, y que nos demos libertad, creo que eso es un éxito para estar muchos años juntos".

Ana Rosa habla de cómo fue ser madre de mellizos: "No pensaba que iban a ser mellizos. En la primera ecografía, de repente dijeron: “Hay un latido… uy, espera, espera, que parece que hay otro latidito muy débil”. Los mellizos dan mucho trabajo, sobre todo hasta los tres años; luego, cuando empezaron a ir a la guardería, ya fue mejor".