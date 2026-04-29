David Bustamante recuerda su infancia: "Sigo siendo ese niño y no quiero perder mi esencia"

Practica Cuatro 29 ABR 2026 - 23:50h.

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David recuerda su infancia junto a los reporteros de '100% Únicos', a quienes les explica cómo era de niño y cómo fue su relación con sus hermanos y sus padres.

David Bustamante habla de cómo era él de pequeño: "Cuando miro atrás, me reconozco en ese niño. Sigo teniendo los mismos amigos desde los cinco años; son mi gente, con quienes hablo todos los días. Para mí es muy importante aferrarme a esos recuerdos y a mi esencia".

Además, explica cómo era su relación con sus hermanos: "Yo siempre fui muy responsable y cuidadoso con mis hermanos, y nos hemos criado en un entorno alegre. Cuando era pequeño, mis padres cantaban canciones marineras y yo siempre los escuchaba y los imitaba, pero me daba vergüenza, así que cantaba en la intimidad. Un día me atreví a cantar y, al ver la emoción que provocaba en los demás, sentí algo que nunca quise dejar".

David Bustamante se emociona al hablar de sus padres: "Me dejaron ser como era"

El cantante se emociona al hablar de sus padres: "He tenido mucha suerte con los padres que me han tocado: una madre y un padre amorosos y pendientes de nosotros, que me dejaron ser como era. A lo mejor no teníamos para irnos de vacaciones, pero nunca nos faltaba el plato combinado de la churrería cada domingo, y eso era una verdadera fiesta".