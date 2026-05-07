Dani Martín habla de su salud mental: "Lo peor que he hecho es convivir con ello"

Practica Cuatro 07 MAY 2026 - 00:40h.

El cantante reconoce que ha sido lo peor que ha hecho por su TOC

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Dani Martín responde con total sinceridad a las preguntas de los 'reporteros únicos' sobre salud mental en ‘100 % Únicos’. El cantante habla abiertamente de cómo el TOC y la hipocondría han influido en su vida y en su forma de pensar.

El cantante explica que, aunque nunca ha recibido un diagnóstico oficial, cree que podría tener TDAH: "Nunca me lo han diagnosticado de manera oficial porque, cuando yo era niño, muchas de estas cosas no se trataban como ahora. Hoy vas al psicólogo, te hacen pruebas, pero entonces no. Aun así, por mi comportamiento durante la infancia, todo apunta a que, si no he tenido TDAH, al menos he tenido una hiperactividad mental y emocional más fuerte de lo normal".

Dani Martín: " He llegado a darme 125 besos en la muñeca antes de que despegara un avión, porque si no lo hacía pensaba que nos íbamos a estrellar"

Dani Martín también reconoce convivir con comportamientos propios del trastorno obsesivo-compulsivo y relata una de las situaciones más extremas que ha vivido por ello: "Creo que soy una persona con TOC y lo peor que he hecho es vivir con ello y llegar a cometer cosas absurdas, como darme 125 besos en la muñeca antes de que despegara un avión, porque si no lo hacía pensaba que nos íbamos a estrellar".

Por último, confiesa que también sufre hipocondría y pone como ejemplo una situación reciente relacionada con su voz, fundamental para su carrera profesional: "En las últimas semanas he tenido una faringitis aguda, justo un mes antes de los conciertos. Es muy probable que me la haya creado yo mismo a nivel mental. Para que te hagas una idea, en las dos últimas semanas he ido cinco veces al otorrino y le he pedido que me metiera la cámara hasta las cuerdas vocales para asegurarme de que no tenía nódulos. Me ha dicho cinco veces que tengo las cuerdas vocales perfectas, pero al día siguiente vuelvo a pensar que sí los tengo y que no me lo quiere decir. Así es como funciona mi cabeza".