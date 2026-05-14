Nacho Abad saca pecho y exclama: “Olé, olé, olé, Cholo Simeone”

Rubén Cañizares, tras su polémica con Florentino Pérez: “Le vi lejos del gran Florentino que he visto y admirado durante años”

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Nacho Abad ha conectado con Rubén Cañizares, periodista deportivo del ‘ABC’ para conocer su opinión sobre el machismo o no de Florentino Pérez, y las polémicas del banquillo blanco, y ha terminado envuelto en un divertido rifirrafe futbolero entre madridistas y atléticos: “Hay que venir llorado de casa”.

El presentador ha comenzado la conexión con Rubén Cañizares preguntándole su opinión sobre el posible machismo expresado por el presidente del Real Madrid, algo que el periodista ha justificado: “No creo que lo hiciera con maldad, es su forma de expresarse en privado… No creo, él respeta mucho a Lola y a las compañeras que cubren la información deportiva del Real Madrid”.

Respecto a los posibles enfrentamientos de los jugadores de primera división en el vestuario, Rubén Cañizares ha explicado que la tensión entre ellos es algo muy habitual debido a la presión a la que están sometidos, pero que la situación de Valverde y Tchouaméni no se había producido nunca.

También ha dejado claro que la información que asegura que el presiente blanco está cansado no es suya, que le ve en forma para la edad que tiene y ha confirmado que Florentino Pérez todavía no ha anulado su suscripción al ‘ABC’.

Tras comentar la actualidad deportiva, el presentador ha querido saber qué pensaba el experto sobre la necesidad de que el Atlético de Madrid de cambiar de equipo. Rubén Cañizares se ha mostrado prudente y le ha respondido con un “Si llevan seis años sin ganar ningún título…”. Un comentario ante el que Nacho ha defendido a su entrenador con un “Olé, olé, olé, Cholo Simeone” y ha comenzado a justificar las derrotas del Atlético de Madrid ganándose un: “Hay que venir llorado de casa”, del periodista deportivo del ‘ABC’.

Nacho Abad se lo ha tomado con humor y consciente de la fama atlética, le ha respondido con un: “Los del Atleti lloramos siempre que queremos, está por contrato. En la cláusula cuatro pone: lloramos cuando queremos”.

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“Me tengo que dar de baja por honrar a mi padre… Mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC (refiriéndose a Rubén Cañizares)… Dos artículos hoy en el ABC, hoy, una mujer que no sé si sabe algo de fútbol…”, son algunos de los comentarios que Florentino Pérez lanzó en una polémica rueda de prensa en la que dejó claro que ha sido elegido el mejor presidente de la historia y que no tiene ninguna intención de dimitir.

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