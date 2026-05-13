Florentino Pérez aseguro que iba a dejar de leer el diario ‘ABC’ tras leer sus últimos artículos de opinión

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“Me tengo que dar de baja por honrar a mi padre… Mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC (refiriéndose a Rubén Cañizares)… Dos artículos hoy en el ABC, hoy, una mujer que no sé si sabe algo de fútbol…”, son algunos de los comentarios que Florentino Pérez lanzó en una polémica rueda de prensa en la que dejó claro que ha sido elegido el mejor presidente de la historia y que no tiene ninguna intención de dimitir.

Tras escucharle referirse “a una mujer”, ‘En boca de todos’ se ha puesto en contacto con la periodista autora del artículo de opinión al que se refiere el presidente del equipo blanco, María José Fuenteálamo, periodista del ‘ABC’.

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Nacho Abad ha querido saber si María José sabía algo de fútbol y se ha encontrado con un sí: “Yo creo que algo sé de fútbol, pero al lado de Florentino no me atrevo a hacer un examen contra él”. La periodista ha explicado que ella no es periodista deportiva y que el presidente se refiere a un artículo de opinión: “Yo no soy periodista deportiva y en mi columna no hablo de fútbol por eso no sabe si hablo de fútbol. Yo hablo de algo mayor, yo hablo del saber perder. Algo que nos empeñamos en enseñarle a nuestros hijos y algo que debería saber hacer el Real Madrid porque no siempre se gana… Supongo que se ha enfadado por eso".

María José Fuenteálamo: "No me lo podía creer, Florentino hablando de mi"

Respecto a la publicidad que le ha dado Florentino Pérez, Fuenteálamo se ha mostrado orgullosa: “Era la primera vez que yo escribía sobre las crisis del Real Madrid y yo ayer no me lo podía creer. Florentino hablando de ti… Me voy a tener que hacer cronista deportiva o algo”. La periodista ha explicado que su especialidad era la información económica y de tribunales.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido saber si veía “machismo” en las palabras del presidente merengue y María José lo ha tenido clarísimo: “La frase en la que se refiere a mí, habla por sí sola. Yo soy muy feminista y aquí no hace falta ni comentarlo. Pienso en las futbolistas y en las mujeres del mundo del deporte. Decir ‘machista’ es decir poco… Lo de ayer muestra lo que hay detrás… Ha sido como 'mujer al volante'… Tengo grandísimas amigas futbolistas, yo las escribía y les decía: ‘No había sido consciente de lo que decíais”.

Una opinión ante la que no todos los colaboradores de la mesa de ‘En boca de todos’ han estado de acuerdo: “Puede ser desafortunado, pero no es machismo… Señaló a Juanma Castaño, señaló a muchos periodistas…”.

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