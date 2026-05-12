Elena y otros trabajadores del puerto denuncian que siguen sin tener información: “Toda la gente que ha estado pendiente de un hilo y completamente desinformados”

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Tan solo unos días después de manifestarse ante el parlamento canario y pedir a su presidente canario explicaciones sobre los protocolos de seguridad que se iban a llevar a cabo en el desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius contagiado por hantavirus, los trabajadores del puerto de Granadilla en Tenerife siguen denunciando falta de información y una actitud deficiente por parte del presidente canario, Fernando Clavijo.

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En contra de lo previsto, los trabajadores del puerto de Granadilla (Tenerife) han vuelto a conectar en directo con ‘En boca de todos’ para resaltar la gestión del Gobierno en la crisis del hantavirus en su puerto y criticar la gestión del gobierno canario. Junto a Clara Murillo, reportera del programa, Elena, Joana y Carla, nos han mostrado el enfado de los trabajadores que siguen sin tener ningún tipo de información por parte de Fernando Clavijo, quién consideran que ha hecho el ridículo: “Todo esto ha sido un desconcierto total… Somos el hazmerreír, somos un meme, parece que estamos gobernados por ChatGpt… Clavijo ha hecho el ridículo. Nuestro gobierno sabe cómo funciona el puerto de Granadilla… Me parece mal toda la gente que ha estado pendiente de un hilo y completamente desinformados por parte del gobierno canario y las autoridades portuarias”.

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