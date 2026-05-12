Lara Guerra 12 MAY 2026 - 19:01h.

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Risto Mejide reflexiona en 'Todo es mentira' sobre la actual situación mundial que gira en torno al hantavirus; el virus que ha alarmado a la población después de los sucedido con los infectados en el crucero MV Hondius. Desde entonces, son muchas las declaraciones de ministros, políticos y expertos científicos que se están recibiendo ante lo ocurrido; sin embargo, la falta de credibilidad especialmente del ámbito político es algo de lo que ha querido hablar el presentador.

En primer lugar, Mejide explica que "Lo que subyace en todo el tema del hantavirus es un tema muy profundo y casi diríamos que social ¿Hasta qué punto hemos perdido la credibilidad de los políticos? ¿Hasta qué punto nos creemos lo que nos diga Clavijo, la ministra de Sanidad? Efectivamente ya no les queda ese crédito y por eso se gira hacia los científicos, para justamente buscar eso que hemos perdido de los políticos, que es la necesidad de creer en alguien que te esté contando algo que sea veraz".

Risto Mejide: "Nosotros en este programa decidimos, y hemos decidido que la credibilidad la tienen los científicos"

Por otra parte, el presentador asegura también que "creo que nuestro papel en los medios de comunicación, y no quiero hacer ninguna teoría de esto porque tampoco estaría capacitado para hacerla, de alguna forma es tratar de entender las cosas y luego que cada uno le otorgue la credibilidad que decida".

Por último, Mejide confiesa: "Tampoco me fio mucho de la gente que dice 'no, a este te lo tienes que creer'; creo que la credibilidad es algo que se le otorga cada uno libremente a quien sea. Nosotros en este programa decidimos, y hemos decidido que la tienen los científicos y todos los demás, pues ya veremos"