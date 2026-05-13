El candidato popular canta la banda sonora de la campaña del PP en Andalucía

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“Tu nombre me suena a fantasía… El motor de mis días es Andalucía… El Km sur donde brilla la luz… Donde ser andaluz es un orgullo profundo”, son algunas de las frases que componen la canción que canta Juanma Moreno y que marca el compás de la campaña del Partido Popular en las Elecciones de Andalucía 2026.

“Taburete está temblando”, es lo primero que ha exclamado en tono de humor Pablo Fernández, portavoz de Podemos, al comprobar que la persona que cantaba el himno o banda sonora del PP en Andalucía es su candidato a la presidencia, Juanma Moreno.

El presidente Andaluz se ha puesto ante el micrófono para demostrar que no se le da nada mal esto de la música y rememorar su pasado en varios grupos musicales, uno llamado ‘Cuarto propósito’. Nacho Abad ha tenido muy claro que tenía ritmo: “Yo invitó a Juanma a una fiesta en casa y le pido que la cante”, pero algunos colaboradores les ha faltado su acento: “Me chirría que se quita el andaluz”.

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