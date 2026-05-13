Manu Carreño responde a las críticas de Florentino Pérez: “¿Qué necesidad tiene de convocar elecciones? ¿Alguien estaba cuestionando su mandato?”

María José Fuenteálamo, la periodista del ‘ABC’ a la que alude Florentino Pérez, le responde: “Ha sido como 'mujer al volante'”

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Tras el enfado de Florentino Pérez con la prensa que no habla bien del Real Madrid y en concreto con el periodista del ‘ABC’, Rubén Cañizares, el experto en fútbol ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo vivió su tensión con el presidente blanco y qué piensa de su decisión de convocar elecciones.

Antes de conectar con el periodista del ‘ABC’, Manu Carreño, también aludido por el presidente del Real Madrid, nos ha explicado cuál cree que es el motivo del presidente para convocar esa rueda de prensa: “Que Arbeloa no ha dado con la tecla, que Alonso tampoco dio con la tecla… Florentino Pérez siempre ha tenido una obsesión con la prensa y los medios… ¿Quién va a cuestionar a Florentino como presidente? Lo ha hecho muy bien…”.

Cañizares, sobre su rifirrafe con Florentino: “No creo que le echara bemoles, defendía mi trabajo y defendía mi empresa…”.

Rubén Cañizares, periodista ‘ABC’, no dudó en responder a las críticas del presidente del Real Madrid cara a cara: “Parece que está usted hablando de CEO de Vocento” y dejarle claro que él simplemente estaba realizando su trabajo: “Hago periodismo, está atacando mi trabajo”. Una actitud ante la que no cree que fuera valiente: “No creo que le echara bemoles, defendía mi trabajo y defendía mi empresa…”.

Florentino Pérez se mostró molesto con los periodistas del ‘ABC’ y aseguró que se iba a dar de baja como suscriptor para honrar a su padre. Algo que no sabemos si ya ha hecho: “No tengo constancia si ya se ha dado de baja como suscriptor… Sé que es suscriptor porque nos los contó en una visita… Nos contó que su padre era suscriptor… Nos contó que tenía amigos columnistas de ‘ABC’… Yo no soy amigo del presidente ni de los jugadores”.

Nacho Abad ha querido saber si Cañizares es madridista y el periodista ha sido muy prudente: “Yo de antimadridista no tengo nada… Eso es evidente, una cosa es del equipo que yo sea y otra, que soy periodista… Primero soy periodista y luego tengo afición por un equipo… Él está en su derecho de opinar lo que le de la gana, pero no deja de ser eso, una opinión suya”.

Con la misma prudencia, le ha explicado al presentador de Nacho Abad qué le había parecido la actuación ante los medios del presidente merengue: “Le vi un poco inconexo, pero es algo biológico, una persona con 79 años no tiene la misma lucidez, la misma rapidez mental… He visto muchas cosas de Florentino, el mejor presidente del Real Madrid junto a Bernabeu… Uno de los mejore dirigentes del deporte español… ¿Cuántos futbolistas de elite se han retirado o saliendo del club de su vida de forma regular? Es complicado, en una persona de éxito”, pero sí asegura que: “Le vi lejos del gran Florentino que he visto y admirando durante años”.

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Respecto a si era “Carreñista”, Rubén Cañizares ha explicado que había sido un ejemplo para una generación: “Manu, claro que sí, mucha gente de mi generación nos ha marcado el camino y hemos aprendido de ellos viéndolos y escuchándolos…”. Piropo que Manu Carreño ha recogido con un “Qué va, yo soy ‘cañicerista”.

“¿Qué necesidad tiene de convocar elecciones? ¿Alguien estaba cuestionando su mandato? Le quedan tres años… Tal vez intuye que hay una posible candidatura por detrás y con esto intenta cambiar el pie… “, ha explicado Carreño antes de anunciar que en 10 días se abriría el plazo para presentar las candidaturas de los aspirantes a presidentes del Real Madrid.

María José Fuenteálamo, la periodista del ‘ABC’ a la que alude Florentino Pérez, le responde: “Ha sido como 'mujer al volante'”

Tras escucharle referirse “a una mujer”, ‘En boca de todos’ se ha puesto en contacto con la periodista autora del artículo de opinión al que se refiere el presidente del equipo blanco, María José Fuenteálamo, periodista del ‘ABC’.

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